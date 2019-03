Mrak Taritaš protiv ravnatelja škola koji su i vjeroučitelji

Gošća u studiju 24sata je predsjednica i saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš. Razgovarat ćemo o tome zašto žele reviziju tzv. Vatikanskih ugovora i protiv su ravnatelja škola koji su vjeroučitelji. Što to može ponuditi Amsterdamska koalicija osim parole da su oni za naprednu Hrvatsku i koliko je realno da osvoje 15-ak posto glasova na EU izborima? Kako bi GLAS promijenio sustav socijalne skrbi kako obi se spriječile tragedije poput one na Pagu? Zašto bi kažnjavali svaki pozdrav za Dom spremni pa i u grbu HOS-a? Hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima? To su samo neke od tema koje ćemo otvoriti.

Razgovor uživo pratiti od 12.30 sati na Facebook stranici 24sata Politiko, našem internet portalu i YouTube kanalu.