Mrak Taritaš: 'Vlada tjeranjem trgovaca da smanje cijene neće riješiti ništa. Premijer glumi...'

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš izjavila je u sijedu kako je zbog konverzije kune u euro došlo do masovnog zaokruživanja i dodatnog porasta cijena ali se ništa neće riješiti tako da Vlada naredi trgovcima i ostalima da smanje cijene.

Ona je u ime Kluba Centra i GLAS-a u slobodnom govoru u Saboru podsjetila da se povećanje cijena zbog konverzije u euro dogodilo i u drugim zemljama prije nas.

"No, kako to već kod nas biva, to našeg premijera ne sprječava da već tjednima glumi uvrijeđenu mladu. Tako nas on i članovi njegove Vlade svakodnevno uveseljavaju igrokazima u kojima prijete trgovcima zbog povećanja cijena, mašu strogo prstima i kao slonovi u staklani zapravo rade štetu na svakom koraku. I, kao i obično, suštinske probleme ostavljaju po strani", poručila je.

Smatra da Vlada ima načina ispraviti ili ublažiti velike anomalije, posebno u situacijama ekstremnih kriza, ali ne tako da poduzetnicima naređuje i prijeti.

Ivanović: Trgovcima neće proći "lov u mutnom"

Za razliku od Mrak Taritaš, Goran Ivanović (Klub HDZ-a) rekao je da premijer Andrej Plenković nije "nikakva uvrijeđena mlada" već odgovorni državnik koji želi riješiti probleme te istaknuo kako uvođenje eura nikako ne smije biti niti jest opravdan razlog za povećanje cijena.

Podsjetio je i da je Zakonom o uvođenju eura izrijekom zabranjeno povećati cijenu robe ili usluga prema potrošačima bez opravdanog razloga. Dok na svjetskim tržištima enormno padaju cijene nafte, plina i struje kod nas cijene rastu, pa iako Vlada želi biti partner gospodarstvenicima i trgovcima, oni vide priliku za "lov mutnom" i žele ostvariti ekstraprofit. "E, pa neće ići. Postoje modeli s kojima se to može riješiti", poručio je.

Vlašić Iljkić: Propisati jasan nadzor i pružanje kontinuirane podrške posvojiteljskim obiteljima

Osvrćući se na slučaj posvojenja djece iz DR Konga, Martina Vlašić Iljkić (Klub SDP-a) upozorila je kako sada u javnosti postoji čuđenje onih koji su cijelo vrijeme potencijalno imali informacije što se događa, iako su imali mogućnost donijeti protokole za postupanje oko posvojenja djece stranih državljana.

"Budući da je došlo do propusta tražimo da ministarstvo hitno operacionalizira odredbe postojećeg Obiteljskog zakona te donese smjernice tj. protokole", poručila je. Ključnim smatra propisati nadzor te pružanje podrške posvojiteljskim obiteljima od stane centara za socijalnu skrb. Ocijenila je da je u slučajevima posvojenja iz DR Kongo došlo do trajnog kršenja dječjih prava radi propusta praćenja roditeljske skrbi nakon posvojenja i pružanja podrške posvojiteljima i njihovoj djeci.

Emil Daus (Klub IDS-a) upozorio je na katastrofalno stanje željezničke infrastrukture u Istri i potrebu modernizacije pruge. "Tražimo hitnu intervenciju države u novije, sigurnije vlakove, pojačano održavanje i dodatno investiranje u sigurnost željezničkog prometa u Istri. Ali odmah", poručio je.

