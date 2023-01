'Pozivam premijera da nađe gdje je kava poskupjela za 2 lipe pa da ga tamo počastim'

Prikupili smo dovoljan broj potpisa i u proceduru uputili interpelaciju o radu Vlade vezano za neopravdano povećanje cijena roba i usluga uoči ulaska i nakon ulaska u eurozonu, istaknuo je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

Interpelacijom žele, dodao je, obvezati ministra gospodarstva da jednom mjesečno izvještava Sabor o svim poduzetim mjerama, kao i Vladu da pod hitno objavi tzv. crne liste svih onih koji su lovili u mutnome i takvima, za koje je Državni inspektorat utvrdio da su neopravdano dizali cijene, ukine subvencije za ovu godinu.

- Nažalost, dogodilo se ono što smo zadnjih godinu dana govorili, a to je da će doći do drastičnog poskupljenja i zaokruživanja cijena nakon ulaska u eurozonu. Vladajući su sve to ignorirali, nazivali nas političkim patuljcima. Sjetimo se famozne izjave premijera Andreja Plenkovića od prije dvije godine da će trošak konverzije biti banalan i jednokratan te da će kava poskupjeti za svega dvije lipe. Ja ga pozivam da pronađe neki ugostiteljski objekt gdje je kava poskupjela za dvije lipe pa ćemo je zajedno otići popiti, evo, ja častim njega i cijelu Vladu - poručio je Pavliček podsjetivši i na tvrdnje guvernera HNB-a Borisa Vujčića koji je govorio da je veliki rast cijena zbog ulaska u eurozonu samo mit, da može doći do rasta od svega 0,4 posto, ali i na izjavu više savjetnice pri HNB-u Andreje Pufnik od prije samo mjesec dana da je vrlo mala vjerojatnost da će trgovci zaokruživati cijene na više.

- Danas imamo potpuni kaos na tržištu roba i usluga. Ovo će se odraziti na standard građana, inflacija će vrlo vjerojatno otići preko 15 posto idućih mjesec dana. Ono što je najgore, vladajući su prekasno reagirali. Imamo konstantan rast cijena već zadnjih šest mjeseci, uoči dvojnog iskazivanja cijena već je dio trgovačkih lanaca i ugostiteljskih objekata zaokružio cijene, tada vladajući nisu reagirali. Potom imamo veliku inflaciju gdje dolazi do tjednog rasta cijena, nitko nije reagirao. I na kraju imamo ovaj drastičan rast cijena nakon ulaska u eurozonu - poručio je.

Formiranje crnih lista mora biti po točno određenim kriterija, dodao je naglasivši kako ovo ne smije biti lov na vještice.

- Vrlo je upitno što proizvođači radi, imamo proizvode Podravke na čijem je čelu osoba bliska vladajućima i u kojoj država ima ogromni udio, a koji su u Švedskoj, uz transport i sve ostalo, jeftiniji 20 posto. Nije sve do trgovačkih marži, ima nešto i do proizvođača, a istovremeno znamo da se subvencioniraju i troškovi energenata i ostalog zadnjih gotovo godinu dana. Činjenica je da su te crne liste trebale biti objavljene već prije šest mjeseci - istaknuo je Pavliček pojašnjavajući da je to trebalo napraviti ranije upravo zato što će sada biti jako teško utvrditi tko je dizao cijene zbog inflacije, a tko zbog eura.

I zato kao najodgovornije za ovu situaciju vidi Plenkovića i njegovu Vladu.

- Ulazak u eurozonu se morao odgoditi, a ne da srljamo kao guske u maglu. Ušli smo u najgorem trenutku divljanja inflacije. I ne može sada Vlada prati ruke kao Pilat da nisu suodgovorni za ovo stanje na tržištu. Oni su najviše odgovorni jer nisu reagirali i moraju snositi odgovornost - naglasio je.

Komentirao je jučerašnji ispad HDZ-ove zastupnice Majde Burić, koja se tijekom aktualca obrušila na zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović poručivši joj da ima rusoljubno pa možda čak i srboljubno srce, a udarila je na nju i na privatnoj razini. Šef Plenković ju je pozvao da se ispriča, što je ubrzo nakon toga i učinila. Ispričala se ako je uvrijedila pripadnike srpske nacionalne manjine, ali ne i zastupnici Peović.

- To je bio sramotan komentar, kao što je sramotno da se na kraju nije ispričala samoj zastupnici. Vidimo da su HDZ-ovi zastupnici kao lutke na koncu šefa Plenkovića i rade sve što im on kaže. Kao što želi biti apsolutni vladar HDZ-a, tako želi biti i apsolutni vladar Hrvatske - poručio je.

