Mrsić o kolegi koji je razbijao i urlao u Sopotu: Jako nam ga je žao, sve je to zbog stresa...

MIJEŠAO ALKOHOL I TABLETE Zagrebački policajci satima su pregovarali s vidno rastrojenim nezavisnim kandidatom na izborima da mirno napusti svoj stan. On im je prijetio klanjem

<p>Ovo je moj dom! Isključili su mi struju, ne mogu puštati muziku i kaj da sad radim? Kaj? Kaj?, vikao je u nedjelju poslijepodne s balkona u zagrebačkom naselju Sopot<strong> M.D.</strong>, nezavisni kandidat na izborima na listi Demokrata i Hrvatskih laburista u VI. izbornoj jedinici.</p><h2>Pogledajte video: Mahao nožem u Sopotu</h2><p>Drama je trajala od 16.30 sati, nakon što je zagrebačka policija dobila prvu dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Ulici Milana Kovačevića, sve do 23 sati, kad je muškarac s policajcima izašao iz stana.</p><p>Sve je počelo prijepodne, oko 10 ili 11 sati, nakon što je M.D. počeo puštati glasnu muziku. Iako se pričalo da je suprugu i djecu istjerao iz stana, ona je, doznajemo, otišla jer je ranije imala dogovor.</p><h2>Mahao i prijetio nožem</h2><p>U jednom trenutku počeo je razbijati po stanu, udarati nogama po zidovima, te su susjedi pozvali policiju. Uz temeljnu policiju, pred zgradu su kasno poslijepodne stigli i specijalci, ekipa za posebne zadaće i Hitna pomoć.</p><p>Znatiželjne prolaznike su zamolili da se odmaknu od zgrade zbog vlastite sigurnosti, a oko 19 sati zgradu su ogradili policijskom trakom.</p><p>- Policajci su ga molili da mirno otvori vrata, ali je odbio i rekao da će ih sve zaklati - rekao nam je jedan od susjeda.</p><p>Vidjeli su ga kako maše i prijeti nožem, ulazi u stan, a potom se vraća na balkon. Pritom je palio cigarete i točio Jack Daniel’s u čašu. Neki susjedi rekli su nam da su policajci probali ući u njegov stan iz susjedova, koji se nalazi ispod, ali da je i njima prijetio da će ih ubiti ako dođu gore. Pet sati su dva pregovarača razgovarala s njim, no pomaka je bilo tek nakon što su u pregovore uključili njegovu suprugu i bliske prijatelje. Sat vremena kasnije mirno je otvorio vrata i policija ga je odvela bez upotrebe sile.</p><p>Prevezli su ga u medicinsku instituciju.</p><p>- Prije dva dana bili smo s njim na piću, činio se normalan i priseban, pili smo i zezali se - rekao nam je njegov prijatelj iz kvarta. Njemu, kao ni ostalima koji ga poznaju, nije jasno kako je do ovoga moglo doći.</p><p>- Vidjeli smo da je na ‘fejsu’ to jutro objavljivao fotografije alkohola i tableta, ali nismo te objave shvaćali ozbiljno, mislili smo da je riječ o šali - komentirala je njegova poznanica.</p><h2>Mirando Mrsić: Jako nam je žao kolege</h2><p>Dan nakon drame susjedi iz njegova ulaza nisu bili previše razgovorljivi.</p><p>- Uvijek je bio u redu. Učinio je jako puno za naš kvart kao vijećnik i predsjednik Mjesnog odbora te mislim da je bio pod jako velikim stresom - rekla je susjeda.</p><p>Pričaju i da nikad ranije nije bilo sličnih scena.</p><p>- Iznimno nam je žao kolege, kojemu je očito stres uzrokovan koronom, potresom i izborima uzeo danak. Pružit ćemo maksimalnu podršku njemu i njegovoj obitelji jer je zdravlje, a posebno mentalno, temelj kvalitete čovjekova života - poručio je u ime koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista predsjednik Demokrata <strong>Mirando Mrsić.</strong></p>