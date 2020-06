Na izbore izlazi u svih 11 izbornih jedinica zajedno s Hrvatskim laburistima, Listom za Rijekom i strankom Zelenih, a Mrsi\u0107 poru\u010duje kako su upravo oni promjena koja je Hrvatskoj nu\u017ena.\u00a0

<p>Na jesen nas čekaju veliki problemi i SDP i HDZ nam nude jednu šarenu, uljepšanu sliku. Na jesen će nas udariti kriza, preko 50.000 ljudi će ostati bez posla, a ni SDP ni HDZ ne nude rješenje za to. Mi imamo svojih 10 načela i rješenja za Hrvatsku i siguran sam da će nam građani dati povjerenje da u Saboru pokrenemo stvari i da Hrvatska bude zemlja bez korupcije, u kojoj će se zapošljavati bez stranačke iskaznice i u kojoj će se bolje živjeti, poručio je predsjednik Demokrata i bivši SDP-ovac <strong>Mirando Mrsić</strong> nakon što je predao liste za nadolazeće izbore DIP-u u Saboru. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Na izbore izlazi u svih 11 izbornih jedinica zajedno s Hrvatskim laburistima, Listom za Rijekom i strankom Zelenih, a Mrsić poručuje kako su upravo oni promjena koja je Hrvatskoj nužna. </p><p>- Hrvatska treba rezove, potrebno je uvesti porez na bogatstvo, maknuti braniteljske mirovine iz mirovinskog sustava, vrijeme je za reviziju Vatikanskih ugovora i da vjeronauk izađe iz škola. Zdravlje mora biti prioritet svima, zdravstvo mora biti odvojeno od privatnog, onaj tko radi u bolnici ne može raditi u privatnom zdravstvu - naveo je Mrsić neke prioritete ove koalicije. </p><p>Na izborima, rekao je, očekuje dobre rezultate u zagrebačkim jedinicama te u Istri, Kvarneru i Gorskom kotaru, ali ne otkriva koliko bi točno to mandata moglo biti. </p><p>- Vidjet ćemo na izborima, mislimo da smo prepoznati od strane građana. Mi smo koalicija koja građanima ne maže oči, a prihvatljive su nam sve stranke lijevog centra. <strong>Sigurno nećemo koalirati sa Škorinim ustašama i HDZ-om</strong> - rekao je.</p><p><strong>David Bregovac</strong>, predsjednik Hrvatskih laburista, istaknuo je kako će u Saboru biti glas radnika i radnica, svih građana. </p><p>- Borit ćemo se za konačno pravedne plaće, pošten rad, a ne kako je bilo do sada kada se novac dijelio šakom i kapom, koji se bacao i pogodovao određenoj skupini ljudi - rekao je. </p><p>Na listi će biti i nezavisni <strong>Damir Kajin</strong>, koji na izbore ide jer, kako je rekao, ne može gledati propadanje Istre. </p><p>- Dovoljno je spomenuti ovu koronu, vidjeti što se događa s poreznim prihodima naših gradova i koliko će biti manje noćenja, kao i jedan Uljanik za koji ogromnu odgovornost imaju pulska gradska i županijska vlast, neusporedivo veću nego sama država i koji je ostao bez 2800 zaposlenika, zbog kojeg je državi je na naplatu došlo 4,5 milijardi kuna protestiranih jamstava, što odgovara ekvivalentu od 10.000 stanova - istaknuo je. </p><p><strong>Renato Petek</strong>, zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, poručio je kako će braniti interese Grada Zagreba. </p><p>- Dokazano to ne mogu činiti ni SDP ni HDZ jer je Milan Bandić kod jednih rođen, kod drugih posvojen i oni nisu rješenje. Osim toga, ova koalicija se zalaže za pravednije društvo, jednakih mogućnosti, za to podižemo palac gore, a palac dolje za korupciju, nepotizam i klijentelizam - rekao je.</p>