Mrzla subota: Čekaju nas debeli minusi, ali i poledica i snijeg. Za skoro cijelu zemlju meteoalarm

U unutrašnjosti pretežno oblačno, većinom u prvom dijelu dana uz uglavnom slabu oborinu na granici kiše i snijega koja se ujutro ponegdje može smrzavati na hladnom tlu. Na Jadranu promjenjivo s kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Na kopnu vjetar slab, na moru će umjereno i jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od -3 do 1, na Jadranu uglavnom od 7 do 11 °C. Najviša dnevna od 0 do 3, na Jadranu između 6 i 11 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je za subotu izdao meteoalarme za gotovo cijelu hrvatsku zbog lošeg vremena.

U subotu će na istoku Hrvatske prevladavati oblačno vrijeme, uz mogućnost oborina u prvom dijelu dana koje se mogu smrzavati na hladnom tlu. Zbog toga je potreban dodatan oprez u prometu i pri hodanju. Temperature zraka neće značajno varirati i kretat će se između -1 i 3 °C.

Središnja Hrvatska također će imati pretežno oblačan dan, uz temperature bez većih dnevnih oscilacija. Povremene oborine, na granici kiše i snijega, mogu se smrzavati na tlu, osobito tijekom noći i jutra, pa se savjetuje oprez.

Foto: DHMZ

Gorska Hrvatska će biti pod povećanim rizikom od poledice, što je razlog za izdavanje narančastog upozorenja, drugog od tri moguća stupnja. Očekuju se oborine na granici kiše i snijega, dok će na sjevernom Jadranu kiša povremeno biti praćena lokalnim grmljavinskim nevremenom. Vjetar, koji će biti umjeren do jak jugo i jugozapadnjak, okrenut će na sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji će, posebice na otocima, puhati jako jugo, a tijekom popodneva sjeverozapadni vjetar. Vrijeme će biti promjenjivo, povremeno uz kišu i lokalne obilnije pljuskove. Jutarnje temperature kretat će se između 6 i 10 °C, dok će u unutrašnjosti biti niže, od 2 do 4 °C. Poslijepodnevne temperature dosezat će od 9 do 14 °C, osobito na otocima.

Foto: DHMZ

Na jugu Hrvatske očekuje se vrlo nestabilan dan s povremenom kišom, lokalno obilnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti jak, najprije jugo, potom prijepodne jugozapadnjak, a navečer slabiji sjeverozapadnjak. More će biti umjereno valovito do valovito.

U nedjelju će more ponegdje i dalje biti valovito, osobito u Dalmaciji, gdje će puhati bura i tramontana s olujnim udarima. Početkom idućeg tjedna očekuje se smirivanje vremenskih prilika, uz pretežno sunčano vrijeme. U nedjelju će oblačnije biti na krajnjem jugu, gdje će povremeno pasti još poneka kiša.

Na kopnu će sljedećih dana oborine većinom izostati, a sunčana razdoblja bit će sve češća. Dnevne temperature bit će u postupnom porastu, dok će jutarnji temperaturni minusi i mraz ponegdje potrajati. Osobito u utorak može se očekivati magla, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.