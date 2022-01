Karlovčanin Zdenko Mrzljak (44) u ponedjeljak je na Županijskom sudu u Karlovcu nepravomoćno osuđen na devet mjeseci kazne zatvora za nedozvoljeno posjedovanje više komada streljiva koje je pronađen u njegovu domu, a oslobođen je optužbi da je lani krajem travnja tijekom policijskog postupanja ispred njegove kuće u Karlovcu automobilom pokušao ubiti dvojicu policajaca.

Na sud je u pratnji pravosudnih policajaca doveden vezan lisicama za ruke i noge, a kako mu se u kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, Mrzljak je u ponedjeljak sa suda pušten na slobodu jer je u istražnom zatvoru do sada proveo devet mjeseci.

Podsjetimo, Zdenku Mrzljaku se sudilo za pokušaj teškog ubojstva policijskih službenika i nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Optužnicom ga se teretilo da je krajem travnja prošle godine automobilom ispred svoje kuće pokušao pregaziti dvojicu interventnih policajaca. Policajci su intervenirali jer je Mrzljak objavio svoju fotografiju s teškim naoružanjem.

Mrzljak je u automobilu odbio izvršiti policijsku zapovijed da izađe iz vozila, nego je pri naglom kretanjem unatrag, vratima automobila udario policijskog službenika. Policajac je izbjegao nalet i uhvatio se za vrata, potom pao na tlo i ozlijedio se. Mrzljak je zatim pokušao pregaziti i njega i drugog interventnog policajca te je pobjegao s mjesta događaja, ali je ubrzo uhvaćen i svladan, i to neozlijeđen.

Na prijašnjem ročištu su saslušani svjedoci, policijski službenici Zdravko Cindrić i Domagoj Lesar, a nakon toga je na mjestu događaja provedena i rekonstrukcija događaja. Prema izmijenjenoj optužnici tužiteljstva Mrzljaka se tereti da je svojim ponašanjem pristao na posljedice svoje vožnje koje su mogle biti tragične po policijske službenike.

- Ne smatram se krivim niti za pokušaj ubojstva niti za posjedovanje streljiva. Tijekom rekonstrukcije sam iznio sve što sam htio reći u svoju obranu, a sada se branim šutnjom - kazao je Mrzljak pri samom kraju dokaznog postupka. Tužiteljstvo je također bilo predložilo produljenje istražnog zatvora, čemu se obrana usprotivila jer se okrivljenik već devet mjeseci nalazi u pritvoru čime se ugrožava načelo razmjera predviđene kazne zatvora i vremena kojeg je okrivljeni do sada proveo u pritvoru, te su predložili da mu se izreknu mjere opreza. Mrzljak je na to kazao da u zatvoru samo leži i da to može i kod kuće.

- To ne bi niti najvećem neprijatelju učinio što mi se stavlja na teret - kazao je Mrzljak.

U završnoj riječi tužiteljstvo je ostalo kod izmijenjene optužnice i smatralo da je tijekom postupka dokazano da je okrivljeni počinio oba kaznena djela za koja ga se tereti. Obrana je ustvrdila da krivnja optuženika tijekom postupka nije dokazana te da je optuženik kritičnog trenutka u mraku uočio dvije maskirane nepoznate osobe koje su krenule prema njemu i u strahu za svoj život vožnjom unatrag i unaprijed je krenuo u bijeg.

Na samom kraju Mrzljak je ustvrdio da se policajac u vožnji unatrag nije držao za krov auta jer su se vrata zatvorila i on je vjerojatno pao i ispalio metke jer je čuo fijuk metaka.

U obrazloženju presude Predsjednik sudskog vijeća sudac Ivan Klapšić je kazao da su pri odmjeravanju kazne za nedozvoljeno posjedovanje streljiva uzeli u obzir djelo koje je počinio ali i njegovu kriminalnu prošlost koja je raznolika, a za počinjenje ubojstva u pokušaju dvojice policajaca nisu pronašli dokaze da je to imao namjere učiniti jer kada je krenuo vozilom prema policajcu stao je od njega tri, do četiri metara, a kada je krenuo unatrag također nije imao namjeru pregaziti policajca. Oslobođen je troškova postupka i ukinut mu je istražni zatvor.

Mrzljak je inače za pokušaj ubojstva dvojice policajaca u studenom 2007. godine u Lepoglavi odslužio desetogodišnju zatvorsku kaznu. U dva navrata je u zatvoru bio napadnut i zadobio je teške tjelesne ozljede uslijed čega očekuje i obeštećenje države za suodgovornost. S prethodnih suđenja zapamćen je, pak, po dolasku na suđenje u bolničkom krevetu, jer se žalio na bolove i htio odgoditi suđenje, kao i po prijetnjama sucu.