Stanko Palančan (65), komandant zarobljeničkog logora i načelnik sigurnosti Štaba Teritorijalne obrane Glina, Đuro Birač (64), upravitelj zatvora u KPD-u Glina, njegov zamjenik Rade Baždar (64) i stražar Stevan Bjelajac (64) krivi su za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, nepravomoćna je presuda Županijskog suda u Zagrebu koju je donijela sutkinja Željka Skomeršić.

'Premalo i prekasno'

Palančan je osuđen na 10 godina zatvora, Birač na devet, Baždar na pet, a Bjelajac na sedam godina zatvora.

Sudilo im se u odsutnosti jer su svi u Srbiji i nedostupni su hrvatskom pravosuđu.

- To je premalo i prekasno. Ja sam u zarobljeništvu proveo šest mjeseci. To je presuda za ratni zločin. Nakon više od 20 godina zvali su me da svjedočim u ovom i drugim predmetima, a svako to svjedočenje je ponovna trauma. Trudite se to zaboraviti, a onda ponovno sve proživljavate. Kao društvo smo se doveli u situaciju da se branitelji ne respektiraju, da je sramota biti branitelj, pogotovo kad se vidi kakve su presude dobili ovi koji su bili na drugoj strani - rekao nam je Damir Vanđelić.

U intervjuu za Večernji list 31. siječnja ravnatelj Fonda za obnovu Vanđelić je rekao "nakon batinanja u logoru u Glini jedva sam se micao, a neke su moje suborce tukli do smrti'.

Sud je utvrdio da su četvorica optuženih krivi što su od 16. rujna 1991. do 14. ožujka 1992. godine, u prostorijama Kazneno-popravnog doma u Glini, koji je u to vrijeme služio i kao zarobljenički logor, nakon što je veća grupa zarobljenih hrvatskih policajaca i pripadnika Zbora narodne garde po zarobljavanju u Hrvatskoj Kostajnici, kod Tušilovića i u Petrinji dovedena i smještena u prostorije ovog logora, tijekom ispitivanja više desetaka zarobljenika, palicama i električnim kablovima tukli zarobljenike, puštali im struju kroz tijelo pomoću indukcijskog telefona, psihički ih i fizički maltretirali.

Palančan ne da nije poduzeo ništa da mučenje i batinanje spriječi već je i osobno sudjelovao u batinanju i mučenju zarobljenika.

- Valja izdvojiti okrutnost u postupanju koje je trajalo šest mjeseci. Tijekom tog razdoblja zatvorenici su vođeni čisto planski na ispitivanja sa značajnim elementima sadizma, a uz to proživljavali su i psihičku torturu, bili su tretirani gotovo kao robovi, morali su se kretati sa rukama na leđima i glavom uprtom prema podu, a kada su primjerice bili spremani za razmjenu govorili su da ih vode na strijeljanje - naveo je, između ostalog, u završnim riječima tužitelj Stipe Vrdoljak.