Mučio je i ubio pedofila. Htio ga je i pojesti. Smijao se na sudu: 'Baš sam se dobro zabavio'

Zatvorenik Fitzgerald silovao je i zadavio 'najvećeg britanskog pedofila' Richarda Hucklea (33) u ćeliji u britanskom zatvoru dok se i on sam tamo nalazio kao seksualni prijestupnik

<p><strong>Paul Fitzgerald</strong> (30) smijao se na sudu dok je slušao vlastitu presudu za hladnokrvno ubojstvo, silovanje i kanibalizam.</p><p>Naime, zatvorenik Fitzgerald silovao je i zadavio 'najvećeg britanskog pedofila' <strong>Richarda Hucklea</strong> (33) u ćeliji u britanskom zatvoru. Kako je rekao na sudu, htio je da njegova žrtva osjeti ono što su osjećala djeca koju je seksualno zlostavljao.</p><p>Zbog ubojstva koje je počinio osjećao se 'predobro', a takav je dojam ostavio i na sudu. Ubojica se kroz saslušanje smijao, zijevao, a kada mu je sudac rekao da će provesti najmanje 34 godine u zatvoru samo je ispružio ruke. </p><p>- Uzeli ste zakon u svoje ruke. Vi ste jedan psihopat koji uživa u maštanju o silovanju, mučenju, ubijanju pa čak i jedenju drugih. Ovom prigodom ste uživali u tome kako ste proveli svoju maštariju - rekao mu je sudac. </p><h2>'Silovao skoro 200 djece'</h2><p>Fitzgeealdova žrtva Huckle je bio osuđen na 22 doživotne kazne zbog napastovanja skoro 200 djece. On je kao fotograf iz Kenta vrebao djecu dok je volontirao u sirotištima u Maleziji i Kambodži. Prvi put posjetio je Aziju kada je imao 19 godina, a zatim se kasnije vratio. Pravio se da je učitelj i tako se infiltrirao u male i siromašne zajednice. </p><p>Uhićen je 2016. godine nakon što ga je policija povezala s fotografijama i snimkama njegovih napada. Njih je dijelio s drugim pedofilima diljem svijeta i htio od svojih zločina i zaraditi. Za određenu svotu bi objavljivao fotografije. </p><p>Policija ga dovodi u vezu i s izradom "priručnika za pedofile" na 60 stranica. </p><h2>'Zadavio ga, a zatim mu zabio kemijsku u nos do mozga'</h2><p>Fitzgerald, i sam seksualni prijestupnik, ispričao je na sudu kako je zadavio Hucklea, zatim mu zabio kemijsku u nos do mozga pa ga silovao s kuhinjskim priborom. </p><p>Tužitelj <strong>Alistair Neil Macdonald</strong> rekao je kako je Fitzgerald, na svojevrstan način, "kažnjavao" Hucklea za njegova djela. Ispričao je na sudu da je Huckle pronađen na podu, u lokvi krvi. Zaštitari su odmah došli u ćeliju. Fitzgerald im je rekao da ga je ubio. </p><p>Huckle je imao modrice i ozlijede na cijelom tijelu, Fitzgerald je otkrio kasnije kako je htio ubiti još zatvorena, ali da je odustao od toga plana jer se "predobro zabavio" ubijajući Hucklea. Navodno je rekao i kako već dulje vremena razmišlja o ubojstvima i kanibalizmu. </p>