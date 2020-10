Mučio podstanara u stanu: Zbog psa ga rezao nožem i prijetio

Dok je bio na putu, vlasnik stana je podstanaru slao uvredljive poruke, a kada se vratio, dočekao ga je s nožem u stanu, napao i rezao po tijelu, te prijetio

<p><strong>Ivan Đurić</strong> (39), poznatiji kao Naci Đuro ili Đuro Baraba, do proljeća iduće godine bit će iza rešetaka glinske kaznionice kamo je upućen na odsluženje kazne nakon što je lani u stanu na Savici zatočio podstanara, prijetio mu smrću, tjerao ga da napiše oproštajno pismo te mu na prsima nožem urezao riječ "SMEČE", javlja <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/zatocio-podstanara-u-zagrebu-zelis-li-da-te-mucim-nozem-ili-ranjavam-pistoljem-15028914" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>Općinski kazneni sud u Zagrebu ga je zbog protupravnog oduzimanja slobode i prijetnji osudio na djelomičnu uvjetnu kaznu prema kojoj je u zatvoru trebao provesti 10 mjeseci, a 13 mjeseci na trogodišnjem uvjetu, međutim splitski Županijski sud je presudu preinačio osudivši Đurića na 19 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Paralelno s time, tri godine se mora liječiti od ovisnosti o drogama.</p><p>Đurić se na sudu branio da je bio ljut na podstanara, jer je bez njegovog znanja i odobrenja u sobi ostavio psa.</p><p>- Izmet i mokraća bili su posvuda. Pokušao sam s njim stupiti u kontakt, a kad se vratio u stan, izgubio sam kontrolu. Svašta sam mu rekao, možda i prijetio ubojstvom - rekao je na sudu.</p><p>Podstanar je pak na sudu ispričao drukčiju priču, te naveo kako je Đurića obavijestio da ide na put i zamolio ga da mu pričuva psa, na što je Đurić pristao. Samo dan kasnije mu je počeo slati poruke s uvredama, a kada se vratio s putovanja, Đurić ga je dočekao s nožem u rukama, izudarao ga i rezao po tijelu.</p><p>- Pitao me želim li da me muči nožem ili da me ranjava pištoljem. U sobi je pas bio zatvoren, sve je bilo zasrano i usmrđeno. Pribio me na štok, kidao mi odjeću, majicu rasparao nožem - ispričao je podstanar.</p>