Mučna ispovijest: Nasilnik iz škole tuče i uhodi mog sina. Ima i snimka, ali nitko ne reagira...

Učenika 1. razreda jedne zagrebačke srednje škole je 8. rujna brutalno pretukao vršnjak s kojim pohađa istu školu, i to na autobusnoj stanici nakon nastave. Potom ga je taj isti nasilnik tijekom proteklog vikenda pronašao u parku u Novom Zagrebu, no dječak mu je uspio pobjeći. Internetom kruži snimka brutalnog napada na kojoj se vidi kako napadnuti dječak razgovara s jednim drugim učenikom te odjednom dolazi treći koji mu zadaje udarac nogom u glavu, potom ga nastavlja tući šakama po glavi, dok ostali učenici stoje i gledaju, a jedan od njih je sve i snimio.

Nasilnik nije kažnjen jer škola još nije održala sjednicu nastavničkog vijeća koja treba odlučiti o daljnjim koracima, a postoji čak i mogućnost da i sam dječak koji je pretučen bude kažnjen.

- Bila nam je mama dječaka napadača, a on je, prema našim saznanjima, bio izazvan od ovog drugog. Ne opravdavam njegovo nasilje, ali iza svakog napada se istražuje pozadina. Nije ga iz čista mira lupio, očito je bilo nešto prije između njih - rekao je ravnatelj škole za 24sata.

Ravnatelj škole: Odlučit ćemo hoće li kazna ići jednom ili obojici

Na pitanje je li napadač snosio sankcije, rekao je da nije.

- U srijedu imamo sjednicu nastavničkog vijeća na kojoj ćemo odlučiti hoće li kazna ići jednom ili obojici ili će se kazniti i još neki drugi učenici. Gledajte, ne možete samo tako dijete izbaciti iz škole, eventualno mu možete izreći neku mjeru. Sad čekamo da se oglasi policija. Razrednici su pozvali kod nas pedagošku službu, obavili su razgovor s jednim i drugim, a ja ne mogu hodati za djecom i pratiti što se događa na autobusnoj stanici - rekao nam je.

Dodaje kako je škola policiji predala svu dokumentaciju koju je trebala.

- Obavijestili smo grad, Centar za socijalnu skrb, poduzeli smo sve korake koje škola može poduzeti. Dalje je na višim institucijama, prvo na policiji da sve istraži, ja sad čekam upute od Grada o daljem postupanju, te od Centra za socijalnu skrb da poduzme korake koji su potrebni - ističe ravnatelj.

Majka napadnutog dječaka je u šoku, priča nam kako se napad dogodio 8. rujna, a za njega je doznala kad ju je sin nazvao na putu iz škole.

- Moje dijete rođeno je s brojnim poteškoćama, ima određene dijagnoze, govornu manu, teško priča. No moj sin nije agresivan, nikad nisam bila pozvana u školu da se potukao. Dan kad je napadnut došao je u razred i vidio da mu nema torbe sa slušalicama koje su skupe, sakrili su mu torbu u ormar. Sin je došao do dečka koji se smijao, na što je ovaj ustao i gurnuo ga, moj sin ga je primio za ruke, zatim je došao razrednik i odveo ih kod pedagogice.

Ona je tad imala stranku i nije obavila s njima razgovor, nego ih je samo opomenula da se to ne radi i ako se ponovi da će zvati roditelje u školu - započela nam je priču očajna majka.

'Sin je imao usta puna krvi'

Nakon što je tog 8. rujna završila nastava, sin je krenuo kući.

- Dolazi na autobusnu stanicu gdje ga dočekuje dečko s kojim je imao verbalni sukob. Rekao mu je: 'Što si me prijavio pedagogici'. Tad ga okružuju desetorica dječaka, dolazi jedan koji ga nije ni pogledao, nije ni razgovarao s njim, nego ga je automatski nabio nogom u glavu, potom ga je tri puta udario šakom u glavu. Sin je u tom trenu zagrizao jezik, imao je usta puna krvi. Nazvao me na putu doma i rekao da je dobio batina. Odmah smo otišli u Klaićevu. Nasreću, nalazi su bili uredni, izuzev rane na jeziku koja je bila poprilično duboka. Zatim sam sve prijavila policiji. U međuvremenu su sinu počele stizati prijeteće poruke na Instagramu da o tom e nikome ne smije ništa reći jer će dobiti još batina. Snimila sam sve to i poslala policiji. Nakon samih batina koje je primio 8. rujna, kasnije ga je isti taj nasilnik uživo zastrašivao tijekom proteklog vikenda - ispričala nam je potresena majka zagrebačkog srednjoškolca.

Dodaje i kako je samu snimku napada na njenog sina koja kruži internetom tek kasnije vidjela jer joj sin nije htio pokazati istu.

- Pitala sam ga zašto mi nije prije pokazao pa je rekao da se osjećao loše i poniženo. Snimku sam predala policiji. Nakon napada mi dijete nije išlo u školu, imao je podljeve, problem s jezikom koji je zagrizao prilikom udaraca te vrtoglavice i psihički nije bio spreman za školu. Tjedan dana nakon napada pričali smo s ravnateljem i pedagogicom koji su sve prijavili policiji i to jer sam ih ja odmah tog 8. rujna nazvala i rekla im za napad. Prva rečenica bila im je da događaj nije bio u školi. A ravnatelj mi je rekao da podnesem prijavu ako želim te me upozorio kako je to dugotrajan proces i da će mi doći i Centar za socijalni rad - priča nam.

Navodi kako je 9. rujna rano ujutro opet kontaktirala policiju nakon što je saznala da je snimka napada na njenog sina počela kružiti društvenim mrežama.

- Tad mi se javio policajac i rekao da preko vikenda nema nikoga za maloljetnike i neka čekam ponedjeljak. Zatim sam zvala 192, gdje mi se javio jako ljubazan policajac i rekao da obavezno odem na policiju, i to odmah, i odnesem sliku napada i da to netko mora zaprimiti. To sam i napravila. Od tada se više ništa nije događalo. U međuvremenu, sin mi nije išao u školu, a nasilnik je u školi - rekla nam je.

'Uspio mu je pobjeći'

Prošli ponedjeljak su, dodaje, ona i suprug doveli sina u školu, razgovarali su, kaže, s ravnateljem, koji je njihovu sinu rekao da mu odmah dođe samo ako ga netko krivo i pogleda.

- Došao je ranije kući i rekao da više ne želi u tu školu. Zvala sam odmah pedagogicu i ponudili su mu premještaj u drugu školu, na što sam pristala - ispričala nam je.

Dodaje kako je sve skupa ostavilo posljedice na njenom sinu, koji se danima nije usudio izaći iz stana.

- Nije se usudio van čak ni sa psima, i to sve do nedjelje. Tad ga je zvalo društvo da dođe u Avenue Mall na kavu, rekla sam mu da slobodno ode. Poslije kave su sjeli u park. Nasilnik ga je našao i prišao mu s rukama u džepu te rekao: 'Što si me prijavio muriji'. U to vrijeme ga je muž zvao da vidi gdje je. Sin se javio i rekao mužu da je ovaj opet došao do njega, na što mu je muž rekao da odmah krene doma i da će on krenuti prema njemu. Potom je nasilnik potrčao za njim, a sin mu je uspio pobjeći. Nakon toga sam otišla u policiju prijaviti uznemiravanje i nametljivo ponašanje. Pedagogicu sam opet zvala i prijavila da je nasilnik opet prišao sinu koji mu je uspio pobjeći, sad čekamo odluke škole o svemu - kaže nam na kraju razgovora zabrinuta majka.

Kontaktirali smo i zagrebačku policiju te ih pitali što su poduzeli u ovom slučaju, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

djece lani je završilo na psihijatriji zbog raznih mentalnih poremećaja

10%

dječaka u 2022., te 3-5% djevojčica izjavilo je da su zlostavljali nekoga

13%

učenika pokazuje razinu rizičnog ponašanja, većina napadača mlađa je od 14