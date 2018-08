Mučni detalji istrage: Svećenik silovao curicu nakon operacije

Rezultati istrage o svećeničkim zlostavljanjima djece u Pennsylvaniji šokirali su Sjedinjene Države. Državni odvjetnik Josh Shapiro pročitao je imena više od 300 svećenika koji su u proteklih sedamdesetak godina seksualno zlostavljali više od tisuću djece, piše CNN.

- Vjerujemo da prave brojke zlostavljane djece, među kojima su i djeca koja su se bojala reći što im se događalo ili su dokumenti o njihovim iskustvima izgubljeni, prelaze i nekoliko tisuća. Svećenici su silovali male dječake i djevojčice, a božji ljudi koji su za njih bili odgovorni ne samo da nisu ništa učini da to spriječe, nego su njihove zločine prikrivali. Desetljećima. Monsinjori, biskupi, nadbiskupi, kardinali bili su pod zaštitom, mnogi od njih, čija se imena nalaze u ovom izvještaju čak su dobivali i promaknuća - piše u u nalazima istrage.

Prema izvještaju na 884 stranice kojim su obuhvaćena zlostavljanja u šest biskupija: Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh i Scranton, pod sumnjom je i jedan biskup hrvatskog porijekla koji se sumnjiči da je zataškavao brojne seksualne prijestupe. Istraga se temeljila na rukom ispisanim priznanjima svećenika što znači da je Crkva znala za zločine i sustavno ih prikrivala.

U izvještaj su uključena uznemirujuća svjedočanstva žrtava u kojima su gnjusni detalji kako su ih svećenici silovali, davali im alkohol i marihuanu i tjerali ih da poziraju za pornografske fotografije.

Tako je primjerice jedna od žrtava, petnaestogodišnji dječak, ispričao je da su ga svećenici natjerali da se skine i pozira kao Isus na križu.

Na meti svećenika uglavnom su bili dječaci, no zabilježeni su i slučajevi u kojima su svećenici seksualno zlostavljali i silovali mlade djevojke. U jednom od slučajeva, djevojka je ostala trudna sa svojim zlostavljačem, a on ju je tjerao da pobaci.

U drugom primjeru u biskupiji Harrisburg svećenik je zlostavljao pet sestara i prikupljao uzorke njihovog urina, pubičnih dlaka i menstrualne krvi. U Harrisburgu je djelovao i svećenik koji je silovao sedmogodišnju djevojčicu u bolnici nakon operacije krajnika.

Upravo je trenutni biskup Greensburga Edward Malesic, inače porijeklom iz Hrvatske, dugo godina služio u biskupiji u Harrisburg pa se sumnja da je znao za zločine nad djecom koji se tamo događaju.

