Muljali s lažnim viagrama i državu oštetili za milijun kuna

Zagrebački policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim i 33-godišnjim državljanima Slovenije. Osumnjičeni su za nedozvoljenu trgovinu, krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaju poreza ili carine te povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Sumnja se da je 47-godišnjak kao osnivač i direktor trgovačkog društva iz Zagreba, tijekom poslovanja poduzeća od ožujka do prosinca 2014. godine, te kao stvarni voditelj poslovanja poduzeća i jedina osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima po transakcijskom računu društva tijekom poslovanja poduzeća, odnosno do kolovoza 2016. godine prkeo interneta oglašavao i neovlašteno obavljao prodaju različitih lijekova za poboljšanje erekcije koji se u Hrvatskoj izdaju isključivo na recept u ljekarni kao i proizvode koji ne posjeduju odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode .



Isto tako, sumnja se da je na internetu prodavao tablete za koje je vještačenjem utvrđeno da su krivotvorene, kao i pakiranje u kojem su se nalazile.



Tijekom razdoblja od travnja 2014. godine do srpnja 2015. godine neutemeljeno je i nedokumentirano podizao novac s transakcijskog računa poduzeća, koji je prethodno prihodovan prodajom lijeka za potenciju.

Iako za to postoji zakonska obveza 47-godišnjak nije obračunao niti uplatio predujam poreza na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja te za čitavo vrijeme poslovanja poduzeća nije vodio poslovne knjige.



Počinjenim kaznenim djelima trgovačko je društvo oštećeno za 940.000 kuna dok je državni proračun oštećen za 750.000 kuna.

Također, sumnja se da je 33-godišnjak, osnivač i direktor trgovačkog društva iz Zagreba te jedina osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima po transakcijskom računu poduzeća, u razdoblju od veljače 2015. godine do srpnja 2016 godine preko interneta oglašavao i neovlašteno prodavao lijekove za poboljšanje erekcije koji se izdaju isključivo na recept u ljekarni kao i druge proizvode za koje nije imao odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode .



Također, preko interneta je prodavao lijek za poboljšanje erekcije za koji je naknadno utvrđeno da je krivotvoren.



Tijekom razdoblja od travnja 2015. godine do srpnja 2016. godine neutemeljeno je i nedokumentirano s računa poduzeća podizao novac ostvaren prodajom lijekova za potenciju te kao porezni obveznik nije obračunao niti uplatio predujam poreza na dohodak od drugog dohotka i doprinose za obvezna osiguranja te za čitavo vrijeme poslovanja društva nije vodio poslovne knjige društva, iako za to postoji zakonska obveza.



Počinjenim kaznenim djelima trgovačko je društvo oštećeno za 1,1 milijuna kuna dok je državni proračun oštećen za 410.000 kuna.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeto je posebno izvješće.