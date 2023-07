Muljali s uštedama: Filipović kaže da nije znao za viškove, a Barbarić da su gubici normalni

Budimo realni, ovo nije rijedak događaj na energetskim tržištima koja su kompleksna i ponekad može dovesti do stvaranja gubitaka. U Njemačkoj dolazi do negativnih cijena kad prodavač plaća prodavaču da ih preuzme. Višak se morao riješiti, i to u transparentnom procesu na koji nemamo utjecaj. To je česti događaj i da to razumijemo nitko ne bi radio problem, a kamoli prozvali to aferom, poručio je predsjednik uprave HEP-a Frane Barbarić na saborskom odboru za gospodarstvo.