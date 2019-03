Muljanik - game over: Stečaj brodogradilišta sve je izgledniji

Na sastanku uprave Uljanika i Vlade radnici bi napokon trebali doznati hoće li im Vlada osigurati novac za privremeno financiranje pulskog škvera ili ne.

Predstavici Jadranskog sindikata tvrde da će, ako Vlada ne podrži restrukturiranje, škver ići u stečaj, a oni razmatraju mogućnost da u tom slučaju radnike ponovno pozovu na ulicu jer im, kako kažu, drugo ne preostaje.

Računice oko Uljanika i 3. maja su vrlo složene. Prema onome što se može čuti iz kruga zainteresiranih, trošak stečaja i restrukturiranja razlikovao bi se za stotinjak milijuna eura. Uljanik bi u slučaju stečaja bio likvidiran a 3. maj prodan Brodosplitu. Stečaj s likvidacijom Uljanika znači prodaju strojeva, trošak plaća za radnike u zajamčenom razdoblju, gašenje velikog industrijskog pogona, nemogućnost naplate poreza i drugih davanja, naplate struje, vode itd. U tom bi slučaju škver bio trajno otpisan, a trošak Vlade popeo bi se na nekih milijardu eura. Restrukturiranje bi koštalo nešto više, ali bi Pula i Hrvatska zadržale proizvodnju, radna mjesta, bile bi naplaćene fakturirane usluge škvera, porezi i drugo, a i radnici bi ostali u Hrvatskoj.

Tomislav Debeljak, potencijalni strateški partner Uljanika, smatra da je Vladi praktički svejedno, što se troškova tiče, hoće li ići na restrukturiranje ili će se odlučiti za stečaj, no tvrdi da bi restrukturiranje bilo društveno korisnije.

- Od maksimalno mogućih gubitaka od 1,48 milijardi eura, dobrim gospodarenjem, brzinom i sinergijom moglo bi se gubitke spustiti i do 1,1 milijardu, što je samo malo više od direktnog troška stečaja - rekao je Debeljak za novac.hr pa dodao: "Ako Vlada vjeruje da smo mi zajedno s Fincantierijem sposobni napraviti ono što smo sami napravili u Brodosplitu, onda će to biti veoma pozitivna priča. Možemo završiti postojeće započete brodove, a u ovom trenutku mi imamo, u narudžbama i pismima namjere, za 2,29 milijardi eura pozitivnih poslova. To znači da osiguravamo puno veću zaposlenost nego što je bila lani, a time možemo u 10-ak godina vratiti u proračun sve što je dosad izgubljeno i kriminalnim upravljanjem brodogradilištima", rekao je čelnik DIV grupe.