Muljaža na Šumarskom: Rektor se neće miješati u studentske izbore, ostali - nisu nadležni...

Rektor Stjepan Lakušić upoznat je s dijelom prigovora na studentske izbore, no neće se miješati u proces izbora studentskih predstavnika za Studentski zbor Sveučilišta i studentske zborove sastavnica Sveučilišta. Tako nam je odgovoreno na upit upravi zagrebačkog Sveučilišta o "muljaži" na izborima na Šumarskom fakultetu.

Podsjetimo, 24sata dobila su snimku s izbora na kojoj se čuje kako članovi glasačkog odbora studentima-glasačima otvoreno sugeriraju da glasaju za jednu od ponuđenih opcija. Kandidatkinja druge liste sve je prijavila i Izbornom povjerenstvu za izbor sveučilišnih studenskih predstavnika.

Bilo je još prijavljenih slučajeva kršenja izbornih procedura na drugim fakultetima. Kako nam je odgovoreno sa Sveučilišta, Povjerenstvo koje vodi doc. dr. sc. Ivan Obadić nakon razmatranja prigovora donijelo je odluku prema kojoj će se izbori ponoviti na Veterinarskom fakultetu, dok će se dopunski izbori provesti na nekoliko fakulteta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Muljalo se, ali nitko nije nadležan?!

Poručuju kako je Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu definiran "pravni okvir u okviru kojega se rješavaju prigovori", te da će se odluke donijeti "u primjerenom roku nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica".

Prema svemu sudeći, izbori na Šumarskom neće biti poništeni. Odbačen je i prigovor studentice koja se kandidirala na izborima i tražila poništenje izbora. Naime, Povjerenstvo smatra kako "nije nadležno da meritorno odlučuje po prigovoru".

U ponedjeljak smo tražili očitovanje i samog dekana Šumarskog fakulteta, prof.dr.sc Josipa Margaletića, koji kako kaže nema saznanja o ovom događaju.

- Nema nikakvih saznanja o eventualnim utjecajima na izbore za predstavnike studenata. Istovremeno, podupirem sve studentske inicijative koje promiču prava studenata i zalažu se za boljitak svakog studenta. Skrećem pozornost kako novo vodstvo Sveučilišta u Zagrebu studenta stavlja u samo središte pozornosti svog programa što se potvrđuje nizom konkretnih projekata koje Sveučilište provodi u suradnji s Fakultetima - odgovorio je dekan na naš upit.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu osudio je događaj.

- Vidio sam video i jasno je što se događa. Ja kao predsjednik zbora osuđujem ovakav utjecaj na studente i ne smije se ponavljati. Apeliram na Upravu da reagira, a mi ćemo tražiti ponavljanje izbora - rekao je Ivan Pavao Boras predsjednik studentskog zbora.

No, s obzirom na to da dekan nije upoznat s incidentom, rektor Lakušić se ograđuje, a izborno povjerenstvo tvrdi da je to ipak do samog Šumarskog fakulteta, pitanje je tko bi trebao riješiti ovu situaciju. Očito nitko, što baš i nije sjajna lekcija studentima iz izbornog prava i građanskog odgoja.

Najčitaniji članci