Murganić će dobiti još 266.000 kuna: To joj zakonski pripada

‘Još jednom isprika ako sam nekoga nesvjesno uvrijedila. Svjesno sigurno nisam, to nije moj stil. Ne mislim da sam imala loše poteze, samo sam, možda, imala preveliko povjerenje u dobronamjernost svih. Ne žalim ni za čim...’

Ovako se pozdravila pred novinarima Nada Murganić od svojih kolega, suradnika i građana prepuštajući Ministarstvo socijalne skrbi Vesni Bedeković. Iako se nakon smjene dalo razaznati da je cijelu situaciju primila emotivno, rumenih obraza i pod vidnim stresom, ipak je, za razliku od većine smijenjenih kolega, hrabro stala pred kamere.

Dama je ostala do same primopredaje jer je jedina to odradila pred novinarima, nasmijana, grleći nasljednicu i želeći joj uspjeha nastavku rada koji joj je ostavila za sobom. Rekla je i kako je odlučila da će i ona, poput bivše ministrice Gabrijele Žalac, aktivirati pravo na primanje pola godine pune ministarske plaće i pola godine upola manje plaće.

Murganić je kao ministrica mjesečno primala 18.333 kune. Tako će građane njezina smjena stajati sa svim davanjima 266.337 kuna. Pribroji li se tome i smjena Žalac, koja je prva rekla da će uzeti što joj zakonski pripada - ‘šest plus šest’ plaća, porezne obveznike će ove dvije smjene stajati više od 560.000 kuna. Naime, Žalac je imala i veću plaću od Murganić - 18.936 kuna neto, odnosno 32.712 kuna bruto. Njezin odlazak građane stoji 294.408 kuna. Uz to, plaćat ćemo i nove ministre. Lovre Kuščević, Goran Marić i Tomislav Tolušić vraćaju se na saborske plaće od prosječnih 16.000 kuna.

Do sada su kao ministri primali nekoliko tisuća kuna više. Tako je Kuščevićeva ministarska plaća iznosila 18.330 kuna. Tolušića su porezni obveznici mjesečno plaćali 20.392 kune, a Gorana Marića 17.480 kuna. Za razliku od Murganić, njihove primopredaje su se odvile u tišini, tek s objavama novih ministara da su zasjeli u nove fotelje.

Tako je Marija Vučković poslala u ponedjeljak medijima priopćenje da je primopredaju obavila još u petak. - Iznimna mi je čast biti ministrica poljoprivrede u Vladi RH, ali ujedno i velika odgovornost. Predano ću raditi kako bih opravdala to povjerenje. Nadam se da ću odgovoriti očekivanjima poljoprivrednika, ribara i žitelja hrvatskih ruralnih područja koji su izloženi brojnim izazovima - napisala je, između ostalog, Vučković te se dodatno zahvalila prethodniku Tolušiću na svemu učinjenom i zaključila: “Zajedno možemo sve”.