Sanja Musić MIlanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a, potvrdila je da će se cijepiti čim dođe na red.

- Kad ste me pozvali ideja mi je bila da me pozivate na javno cijepljenje, pa ste me razuvjerili. Spremna sam se cijepiti čim dođem na red, odmah, javno - rekla je Musić Milanović, gostujući u Dnevniku Nove TV, gdje je razgovarala s Mislavom Bagom.

U razvoju cjepiva poštovali su se svi koraci, uvjerena je prva dama, iako je cjepivo razvijeno u vrlo kratkom roku.

- Pfizerovo cjepivo je revolucionarno i treba ga podržati. Važno je da prvi put promišljamo o načinu na koje je proizvedeno jer su nam informacije dostupne. Od devedesetih razvijamo i ljekove, i na brojnim drugim bolestima, to MRNA cjepivo. Mi nismo krenuli od nule, razvijamo ih desetljećima - kaže Musić Milanović.

Osnovna razlika među cjepivima

Pojasnila je i razliku između Pfizerova i Modernina cjepiva u odnosu na druga.

- Ovim cjepivima ne unosite ništa strano u organizam, već uputu koja uđe u vašu citoplazmu, a ne u jezgru, i nema enzima da trajno mijenja genetski kod. Moje će tijelo proizvesti taj šiljasti protein, a stanice će razvijati protutijela. Vektorska cjepiva, s druge strane, kao nosač koristi adenovirus koji na sebi ima taj šiljasti protein, koji izaziva razvoj protutijela - kaže Musić Milanović.

Ako nas se ne cijepi 67 posto, kaže, nećemo doseći kolektivni imunitet.

- Ja se cijepim jer ne znam kako će me bolest zahvatiti. Izgleda da postoji određena genetska predispozicija koja određuje kako ćemo na nju reagirati. I ne znate jesteli u kategoriji asimptomatskih ili onih koji će imati vrlo teške komplikacije i letalni ishod. Ja ne znam u kojoj sam kategoriji, ali ako se cijepim onda znam da sam sigurna. I da sam u kategoriji onih koji sigurno neće završiti na respiratoru sa smrtnim ishodom. I to je ključ - rekla je prva dama.

Cjepivo jamči povratak tuluma, kafića...

Mladima je poručila da se važno cijepiti kako bi si vratili život kakav su imali prije.

- Mislite da im je lijepo ovako zabarikadiranima? Možda bi htjeli otići u kafić, tulum, nekoga upoznati... - poručila je Musić Milanović, dodajući da će to uspjeti samo ako nas se dovoljno procijepi.

Javna kampanja za cijepljenje, uvjerena je, može ljude potaknuti na cijepljenje.

- Ako sam ja liječnica i kažem da se želim cijepiti što prije, čim dođem na red, mislim da to može samo dobro donijeti. Jer cijepim sebe. Ako se ja ne bojim, šaljem poruku - nemojte se ni vi bojati - kaže Musić Milanović, dodajući da se cijepimo prije svega da izbjegnemo respirator i smrtni ishod.

Ako se cijepimo vratit ćemo se na "neko normalno", kaže Musić Milanović, ali se boji da ćemo imati eksploziju drugih bolesti koje su sad nažalost na čekanju, poput psihološke pomoć.