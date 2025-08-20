Obavijesti

News

Komentari 0
RAZLAZ S TRUMPOM?

Musk odustaje od svoje stranke kako bi podržao Vancea 2028.?

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Musk odustaje od svoje stranke kako bi podržao Vancea 2028.?
Foto: Nathan Howard

Musk je u srpnju predstavio 'Američku stranku' nakon javnog spora s predsjednikom Donaldom Trumpom oko zakona o smanjenju poreza i potrošnji

Milijarder Elon Musk potiho gasi planove za osnivanje svoje političke stranke, govoreći saveznicima da se želi usredotočiti na svoje tvrtke, objavio je u utorak Wall Street Journal, pozivajući se na ljude upoznate s planovima. Musk je u srpnju predstavio 'Američku stranku' nakon javnog spora s predsjednikom Donaldom Trumpom oko zakona o smanjenju poreza i potrošnji.

Odnedavno se bavi održavanjem veza s potpredsjednikom J. D. Vanceom, navodi WSJ, te je suradnicima priznao da bi osnivanje političke stranke naštetilo njegovom odnosu s Vanceom.

Musk, najbogatiji čovjek na svijetu, i njegovi suradnici rekli su ljudima bliskim Vanceu da milijarder razmatra korištenje dijela svojih financijskih sredstava kako bi podržao Vancea ako se odluči kandidirati za predsjednika 2028., navodi list.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Trump ne bi u Ukrajinu slao američke vojnike, najavio mogućnost zračne podrške
UŽIVO Trump ne bi u Ukrajinu slao američke vojnike, najavio mogućnost zračne podrške

Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a potrošio je gotovo 300 milijuna dolara u 2024. kako bi pomogao Trumpu i drugim republikancima na izborima, vršeći golem utjecaj u prvih nekoliko tjedana Trumpova mandata kao šef novoosnovanog odjela za učinkovitost (DOGE).

Vance, koji je pozvao na primirje nakon Muskove javne svađe s Trumpom, podijelio je da je zamolio Muska da se vrati republikancima.

Dionice Muskove Tesle pale su za više od 18% ove godine.

Musk je također upozorio da predstoji "nekoliko teških kvartala" nakon što je Trumpova administracija prestala podržavati električna vozila.

Ulagači se brinu hoće li on moći posvetiti dovoljno vremena i pažnje Tesli zbog njegovih ambicija za novu političku stranku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'
TRAGAJU ZA PLJAČKAŠIMA

VIDEO Detalji filmske pljačke na Viru: 'Žena je vikala i jurnula za njima. Udarili su štand lubenica'

Na terenu se pojavilo puno policije, a iznad mjesta je kružio je i helikopter. Kako nam je potvrdila policija u tijeku je kriminalističko istraživanje
Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'
DA NE POVJERUJEŠ

Nevjerojatni video iz Zagreba: 'Motorist i vozač auta tukli su se na cesti. Blokirali su i promet'

Zagrebačka policija zaprimila je dojavu o tučnjavi te utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025