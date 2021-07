U četvrtak kasno poslijepodne na moru kod Bola muškarac je pao u more s gumenjaka i izlijedio se. Detalje je za dalmacijadanas.hr otkrio lučki kapetan Željko Kuštera.

– Došlo je do pada muškarca, stranog državljanina, s gumenjaka u more kojom prilikom je došlo do njegove ozljede. Srećom, nije zadobio teške tjelesne ozljede. Muškarac je bio prvo upućen u Supetar na pregled.

Na intervenciji je bio brod Pojišan Lučke kapetanije Split s dežurnim inspektorom sigurnosti plovidbe.

AKCIJA SPAŠAVANJA - VIDEO

- Napravit ćemo zapisnik i prekršajni nalog – kazao je lučki kapetan.

Od stanovnika Bola neslužbeno se doznaje da se radi o 30-godišnjem muškarcu koji je vozio gumenjak bez sigurnosne narukvice. Prema njihovim informacijama, propeler mu je zahvatio nogu prilikom pada u more. Mogao je proći i s puno gorim ozljedama.