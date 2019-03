Muškarac (43) lakše ozlijeđen nakon uboda nožem u trbuh

Sisačko-moslavačka policija zaprimila je dojavu o incidentu u subotu oko 15.20 sati u ugostiteljskom objektu u Autobusnom kolodvoru u Sisku. Dojava je bila da je osoba izbodena.

- Muškarac (39) pao je po stepenicama, drugi muškarac (43) mu je pokušao pomoći, no kako je u ruksaku imao noževe pošto je mesar, slučajno je došlo do toga da se napiknuo na njih u trbuh prilikom pomaganja. To su prve informacije koje su rekli neki svjedoci. Muškarac ima lakše tjelesne ozljede. Trenutno se ne može utvrditi namjera, rekla su nam iz Sisačko-moslavačke policije.

Očevid je u tijeku te će se nakon njega znati detalji.