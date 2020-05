Muškarac (78) bludničio nad djetetom, podigli optužnicu

Muškarca optužuju da je tijekom 2014. godine na području Primorsko-goranske županije u više navrata počinio bludne radnje prema djetetu (14) znajući za dob žrtve. Uz to optužnicom ga terete i da je od rujna 2018. do rujna 2019. godine, iskorištavajući odnos bliskosti i povjerenja počinio bludnju radnju prema istom djetetu, kao i da je u više navrata to pokušavao ponoviti, što je kod nje izazvalo osjećaj straha i uznemirenosti.

Zbog svega navedenog Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci predložilo je da se muškarcu produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.