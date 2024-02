Muškarac (78) poginuo u teškoj nesreći kod Zemunika: Oduzeo prednost i sudario se s autom

Muškarac (78) poginuo je u utorak oko 17 sati u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo na predjelu Tromilja, izvijestila je zadarska policija.

Kako navode, sumnja se da je do nesreće došlo kada je 78-godišnji vozač upravljao automobilom njemačkih tablica te dolaskom do križanja za Škabrnju započeo skretati ulijevo prije nego se uvjerio da to može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Tu je oduzeo prednost automobilu zadarskih tablica, kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin, koji se kretao suprotnim smjerom iz pravca Zemunika prema Smilčiću.



Oba vozača su vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni u Opću bolnicu Zadar, gdje je od zadobivenih ozljeda preminuo 78-godišnjak dok su 42-godišnjaku utvrđene lake tjelesne ozljede.

U vremenu od 17.20 do 19.45 sati navedena dionica ceste, križanje državnih cesta DC-502 i DC-56, bila je zatvorena za sav promet te se promet odvijao alternativnim pravcem.



Policija je izvijestila nadležno državno odvjetništvo u Zadru te je u tijeku provođenje daljnjih mjera i radnji u cilju utvrđivanja okolnosti i činjenica prometne nesreće.