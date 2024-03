Muškarac iz Teksasa promijenio ime u 'Doslovno Bilo Tko Drugi' i ušao u predsjedničku utrku...

Muškarac iz američke savezne države Teksas je promijenio ime u Literally Anybody Else (doslovno bilo tko drugi) te najavio kandidaturu na predsjedničkim izborima 2024., prenose američki mediji. Else je objavio svoju vozačku dozvolu iz savezne države Teksas na stranici vlastite predizborne kampanje na Facebooku, dokazavši time da je stvarno promijenio svoje ime u Literally Anybody Else.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump predstavio tenisice

Pokretanje videa... 02:35 Tenisice: Donald Trump | Video: 24sata/REUTERS

Else se ranije zvao Dustin Ebey, radi kao učitelj matematike na području grada Fort Worth i vojni je veteran.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: Literally Anybody Else for President 2024

Poštu prima u gradu North Richland Hills u Teksasu, gdje će smjestiti svoju kampanju, a predizborni stožer "dolazi uskoro", prema Elseovoj internetskoj stranici.

"Amerika ne bi trebala zaglaviti u izboru između 'Kralja dugova' (što je Trump sam izjavio) i 81-godišnjaka", stoji na stranici. To se odnosi na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i trenutnog predsjednika Joea Bidena, koji su osvojili nominacije svojih stranaka.

"Literally Anybody Else nije samo osoba, to je bojni poklič".

Međutim, najaviti kandidaturu za predsjedničke izbore je jednostavno, no nešto je složenije zaista se pojaviti na glasačkim listićima. Else treba prikupiti 113.151 potpisa registriranih glasača u Teksasu koji nisu glasali na predizborima ranije ovog mjeseca, i to samo u Teksasu.

Svaka savezna država ima drukčije uvjete za službenu kandidaturu. No, Else bi se mogao prijaviti kao takozvani "write-in" kandidat, tako da njegovo ime ne bude na glasačkim listićima, ali ga birači i dalje mogu dopisati te na taj način glasati za njega.

Elseova kampanja je zadobila pozornost na razini cijele zemlje te je o njoj počelo izvještavati više nacionalnih medija.

Predsjednički kandidat je na Facebooku u utorak objavio da je dao brojne intervjue i da ima 660 nepročitanih e-mailova, kojima se bavi pored svog stalnog posla. "Treba mi šef kampanje", napisao je Else u objavi.

Dok nezavisni kandidat nikada nije pobijedio na američki predsjedničkim izborima, Else je na društvenim mrežama rekao da se natječe kako bi potaknuo Republikansku i Demokratsku stranku na bolji rad.

"Želim poslati poruku Washingtonu koja kaže: 'Hej, od 300 milijuna ljudi, mogli ste odabrati bolje (kandidate)'", rekao je Else na TikToku, misleći na Trumpa i Bidena.