Muškarac je postao žena kako bi ranije otišao u mirovinu?!

Argentinac je izazvao raspravu nakon što je promijenio ime i postao žena u osobnoj iskaznici kako bi umjesto sa 65 godina u mirovinu otišao ranije odnosno sa 60. Sergio Lazarovich iskoristio je zakon svoje države i promijenio ime u Sergia. Sve je to u javnosti objavio njegov rođak koji je medijima rekao da je Sergio nastavio živjeti u heteroseksualnoj vezi sa ženom i nakon što je dao zahtjev za promjenom spola.

- U životu je imao puno veza i sve su bile sa ženama. Najdulje je bio s majkom svoje djece. Ta je veza trajala 20, 25 godina, a onda su se razveli. Nakon toga je opet bio u vezama i to sa ženama. Neke su trajale dulje, a neke kraće. Nikada ga nisu privlačili muškarci i često je govorio protiv homoseksualaca i transseksualaca - rekao je rođak. Rođak dodaje kako im se Sergio često žalio da je zakon o umirovljenu žena i muškaraca nepravedan. Govorio je da je nepošteno da žene idu u mirovinu ranije i rekao je da će on nešto poduzeti u vezi toga.

- Prvo je kontaktirao odvjetnika i planirao je podnijeti tužbu, ali je shvatio da bi mogle proći godine dok se ne donese presuda - rekao je rođak.

- Zakon je dobar i štiti transrodne osobe no Sergio nije moralna osoba i iskoristio je zakon za sebe. Pokazao je, da ako on to može, mogu svi. To je potpuno sramotno i sebično - rekao je rođak. Sergia Lazarovich je odlučila izaći u medije i tvrdi da je priča izmišljena i lažna. Priznaje da je promijenila spol, ali zbog osobnih razloga koje nikome ne želi objašnjavati, piše El Tribuno. Prema zakonu u Argentini spol se može promijeniti bez operacije ili hormonske terapije.

Sergia još nije tražila ranije umirovljenje. U mirovinskom kažu da su čuli za njezin slučaj iz medija i da će, ako ona podnese zahtjev o tome odlučivati sud.