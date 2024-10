Muškarac koji je bježao policiji s migrantima dobio 7,5 godina zatvora: Uhvatili ga u zasjedi

Muškarac koji je s kombijem punim migranata bježao policiji od Lučkog do Kustošije u Zagrebu u siječnju ove godine nepravomoćno je osuđen na 7,5 godina zatvora. Muškarac je od 19. siječnja ove godine u remetinečkom pritvoru, a sud mu je u ovoj presudi ujedno dosudio i sporednu novčanu kaznu od 11.007 eura, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, Victor A. (31) državljanin Moldavije i Rumunjske je u noći 18. siječnja s 32 migranta u kombiju pokušao pobjeći policiji, a pritom je vozio suprotnim trakom, probio rampu na naplatnim kućicama u Lučkom te se nakon divljanja kroz Zagreb u Kustošiji zabio u policijski auto. Policija mu je tamo pripremila blokadu i uspjela ga zaustaviti.

Potjera trajala najmanje sat vremena

Kako su tada izvijestili iz PU zagrebačke, potjera, koja je trajala najmanje sat vremena, počela je na autocesti A1 između Karlovca i Zagreba. Patrola je poslije 3 sata uočila sumnjivi kombi, pun stranaca i s jasnom oznakom da je riječ o unajmljenom vozilu.

Krenuli su za njim ne bi li ga zaustavili, no nije reagirao na sirenu, rotirke i mahanje da se zaustavi. Shvatio je da "gotov" i da neće ništa zaraditi od kriminala, no svejedno nije želio stati. Dao je gas te na užas ljudi smještenih na sjedalima i prtljažnom prostoru, riskirao je smrt svih njih.

Policajci su odmah dojavili kolegama iz Zagreba da im stiže kombi pun ljudi i da ga pokušaju zaustaviti. Moldavac je, u izbjegavanju blokada, doslovno proletio kroz izlaz broj šest te ondje razvalio brklju i nosače.

Dijelovi su frcali uokolo, no kombi je i dalje bio u voznom stanju, a vozač se odlučio na opasan potez te ušao u glavni grad. Odlučili su se za taktiku "iscrpljivanja", odnosno pratili su ga i čekali njegovu pogrešku.

Krijumčar je tako uspio prijeći Jadranski most i izbiti do Selske. Navodno je jurio 100 kilometara na sat, a samo zato što prometa gotovo nije ni bilo izbjegnuta je veća prometna nesreća. Izbio je skroz do Črnomerca, gdje su ulice uže, te su ondje odlučili postaviti zasjedu.

Dočekali ga u zasjedi, lakše ozlijeđeni bili muškarac i jedno dijete

- Vozač kombi vozila nastavio se kretati Kvaternikovom ulicom u smjeru juga. S obzirom na to da je postojala opasnost za ostale sudionike u prometu i prolazeće građane, zbog načina bijega vozača kombi vozila policijski službenici su na Kustošijanskoj ulici službenim vozilom taktički djelomično zapriječili daljnji prolazak tom ulicom - napisali su tada iz PU zagrebačke.

Nasred ceste parkirali su tri automobila u formaciji, a ondje se našao i policijski kombi. Kako doznajemo, policajci su istrčali iz vozila i potražili zaklon. Moldavac se u Kustošijanskoj, kod broja 2A, zabio u policijski auto i stao nekoliko desetaka metara dalje. Čuvari reda dotrčali su do kombija i izvukli ga. Vezali su ga lisicama i strpali u jedno vozilo te su nastavili pomagati natučenim migrantima. Ubrzo je stigla Hitna pomoć. Od njih 32, na kraju su lakše ozlijeđeni muškarac i jedno dijete.