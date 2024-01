Zagrebačka zasjeda za divlje švercere: 'Grunulo je i probudilo nas. Nismo htjeli izlaziti van...'

Kćer je probudio strašan udarac u noći. Kombi je udario u policijski auto i ubrzo stao. Nismo željeli van, a ujutro smo tek doznali da je bila riječ o krijumčarima ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa ... Videovijesti 19.1.2024. | Video: 24sata Video

Rekao nam je to u petak jedan od stanara zagrebačke Kustošijanske ulice, nekoliko sati nakon što je završila velika policijska potjera za Moldavcem (31) koji je u kombiju Ford Transit njemačkih tablica kroz Lijepu Našu vozio čak 32 migranta.

Kako su izvijestili iz PU zagrebačke, potjera, koja je trajala najmanje sat vremena, počela je na autocesti A1 između Karlovca i Zagreba. Patrola je poslije 3 sata uočila sumnjivi kombi, pun stranaca i s jasnom oznakom da je riječ o unajmljenom vozilu. Krenuli su za njim ne bi li ga zaustavili, no nije reagirao na sirenu, rotirke i mahanje da se zaustavi. Shvatio je da "gotov" i da neće ništa zaraditi od kriminala, no svejedno nije želio stati. Dao je gas te na užas ljudi smještenih na sjedalima i prtljažnom prostoru, riskirao je smrt svih njih.

Policajci su odmah dojavili kolegama iz Zagreba da im stiže kombi pun ljudi i da ga pokušaju zaustaviti. Moldavac je, u izbjegavanju blokada, doslovno proletio kroz izlaz broj šest te ondje razvalio brklju i nosače. Dijelovi su frcali uokolo, no kombi je i dalje bio u voznom stanju, a vozač se odlučio na opasan potez te ušao u glavni grad.

Odlučili su se za taktiku "iscrpljivanja", odnosno pratili su ga i čekali njegovu pogrešku. Krijumčar je tako uspio prijeći Jadranski most i izbiti do Selske. Navodno je jurio 100 kilometara na sat, a samo zato što prometa gotovo nije ni bilo izbjegnuta je veća prometna nesreća. Izbio je skroz do Črnomerca, gdje su ulice uže, te su ondje odlučili postaviti zasjedu.

- Vozač kombi vozila nastavio se kretati Kvaternikovom ulicom u smjeru juga. S obzirom na to da je postojala opasnost za ostale sudionike u prometu i prolazeće građane, zbog načina bijega vozača kombi vozila policijski službenici su na Kustošijanskoj ulici službenim vozilom taktički djelomično zapriječili daljnji prolazak tom ulicom - napisali su iz PU zagrebačke.

Nasred ceste parkirali su tri automobila u formaciji, a ondje se našao i policijski kombi. Kako doznajemo, policajci su istrčali iz vozila i potražili zaklon. Moldavac se u Kustošijanskoj, kod broja 2A, zabio u policijski auto i stao nekoliko desetaka metara dalje. Čuvari reda dotrčali su do kombija i izvukli ga. Vezali su ga lisicama i strpali u jedno vozilo te su nastavili pomagati natučenim migrantima. Ubrzo je stigla Hitna pomoć. Od njih 32, na kraju su lakše ozlijeđeni muškarac i jedno dijete.

Pokretanje videa ... Kombijem s migrantima bježao po Zagrebu, zabio se u policijsku blokadu | Video: 24sata/pixsell

- Jutros u 5.18 primljeno je dijete iz prometne bez dokumenata, u pratnji policijskog djelatnika. Pregledano je i obrađeno. Imalo je koštanu traumu u području donjeg ekstremiteta te je otpušteno nakon imobilizacije uz preporuke i obavezu kontrole - rekao je za 24sata ravnatelj Klinke za dječje bolesti u Klaićevoj dr. Goran Roić.

U policiji su zadovoljni načinom na koji je prošla akcija, koja je inače završila oko 500 metara od zgrade Ravnateljstva policije u Ilici.

- Iako je riječ bila o zahtjevnom postupanju zagrebačke policije, u događaju nitko od policijskih službenika niti građana nije ozlijeđen - napisali su iz policije i dodali kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Stanari Kustošije bili su itekako iznenađeni akcijom, koja ih je trgnula iz sna.

- Čuo se jak udarac i poslije sirena. Nisam išao gledati što se događa, još da me netko napadne. Ovo je inače mirna ulica iako je znalo u blizini biti incidenata - komentirao je jedan od susjeda.

Redakciji 24sata javilo se mnogo prolaznika koji su šetali tim dijelom.

- Išao sam na posao oko 5.30 sati. Policija je stavljala traku. Snijeg je baš bio počeo jako padati, što im je otežavalo očevid. Potpuno su blokirali promet, poslije ni pješaci nisu uspjeli proći - kaže nam jedan od svjedoka.

Iako zagrebačka policija nije ništa izvještavala do objave ovog teksta, neslužbeno doznajemo kako je ovo bila druga potjera za krijumčarem migranata. Prvu su imali oko 23 sata na jugu Zagrebačke županije, u mjestu Bregana Pisarovinska. Vozač kombija, u kojem je također bilo više od 10 ljudi, navodno je i dalje u bijegu.

- U četvrtak oko 23.48 sati u bolnicu je stiglo troje djece (14, 10, 7), strani državljani, u pratnji oca, zbog prometne blizu Pisarovine. Navodno je riječ o kombiju s 30 migranata. Strani su državljani pregledani i obrađeni, nisu teže ozlijeđeni te su nakon pregleda i obrade otpušteni uz preporuke i kontrolni pregled - rekli su iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj.

Unatoč čestim policijskim akcijama, praćenju granice i odvraćanju migranata i krijumčara, u sustavu su nezadovoljni jer to nije dovoljno da se pokušaji ilegalnog prelaska preko Hrvatske prorijede. Iako krijumčari čine više od polovice stranaca u hrvatskim zatvorima, kazne su premale, kažu nam ljudi u MUP-u. Uglavnom je riječ o ljudima s istoka Europe. Šverceri ljudima po jednom prolasku rute zarade i nekoliko tisuća eura, pa im se rizik isplati. Na to je nedavno reagirao i predsjednik Zoran Milanović.

- Oni su od naših sudova kažnjavani smiješnim i prijateljskim kaznama. U zatvor praktički ne idu, iznimno se dosuđuju kazne zatvora. Stimulira se krijumčare da samo nastave. Jer ako te kazne s 2000 eura, to je sitan novac, u odnosu na zarade koje se ostvaruju - rekao je Milanović.