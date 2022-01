Čovjek iz Zagreba ležao je mrtav mjesecima. Susjedi u zgradi su posumnjali da se nešto čudno događa zbog nepodnošljivog smrada pa su pozvali policiju.

U njegovom su stanu pronađene i goleme količine otpada, uzrok zašto zgradom već mjesecima šetaju žohari, javlja Nova TV.

Jedan od susjeda ispričao je kako je nesretnom muškarcu samo krevet bio uredan, a sve okolo je bilo smeće.

- Ja kad sam to vidio... To je katastrofa - rekao je. Drugi je susjed istaknuo kako su žohare, kukce i crve našli ispod parketa.

- Primijetila sam prije par dana žohare. Bili su po podu, na zidu - ispričala je susjeda. Svi se slažu kako se radi o potencijalnoj zarazi.

Problem sa žoharima mogao bi trajati i do godinu dana

Iz Zavoda za javno zdravstvo odgovorili su za Novu TV kako je potrebno stan očistiti što prije. No, to je nemoguće dok se ne završi ostavinska rasprava. Ako su nasljednici poznati, tvrdi odvjetnica Ines Margetić, to može trajati do mjesec dana. Ako nisu - i duže.

- Sigurno i više od pola godine jer treba pola godine da se objavi oglas i čeka tih šest mjeseci da se potencijalni nasljednici jave. Ta ostavina možda neće završiti u jednom ročištu. Mi govorimo o nekom periodu preko šest mjeseci, pa možda i do godinu dana - objasnila je.