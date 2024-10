Muškarac nazvao nekadašnjeg šefa s Rebra i prijetio: Ubit ću tebe ili nekog od tvoje obitelji

Muškarac (54) iz Slavonije optužen je zbog prijetnje koju je uputio nekadašnjem šefu iz Kliničkog bolničkog centra Rebro, piše N1.

U optužnici se navodi da je 54-godišnjak 28. lipnja ove godine nešto prije podneva nazvao 82-godišnjeg liječnika koji je godinama vodio važnu kliniku u sklopu KBC-a Zagreb. U idućem trenutku povišenim glasom mu je rekao: “Profesore doktore, nisi se držao obećanja, ubit ću tebe ili nekog od tvoje obitelji”.

Riječi koje je čuo 82-godišnjaka su uplašile, pa je slučaj prijavio, te će počinitelj uskoro biti izveden pred sud.

U svom iskazu 82-godišnjak je opisao kako ga je iznenadio prijeteći poziv. Rekao je toj osobi da potraži pomoć psihijatra, jer nije znao o čemu govori.

- On mi je uzvratio da će me naći i na moru, te nakon toga završio razgovor. Bio sam u šoku i o svemu sam obavijestio svoje sinove - svjedočio je bivši šef s Rebra koji je dobio još nekoliko poziva sa skrivenih i nepoznatih brojeva, no na njih nije odgovarao.

Sam 54-godišnjak porekao je krivnju za prijetnje, ali je potvrdio da je tog dana nazvao 82-godišnjaka i poručio mu da treba platiti za sve što je napravio kao šef na Rebru.