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POLICIJA NA TERENU

Muškarac poginuo kraj Đakova

Piše Ivan Hruškovec,
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Muškarac poginuo kraj Đakova
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Kako navode, do nesreće je došlo na državnoj cesti između Kuševca i Širokog Polja, kraj Đakova.

U prometnoj nesreći do koje je došlo nešto iza 10 sati u petak je poginuo muškarac, izvijestila je PU osječko-baranjska. Kako navode, do nesreće je došlo na državnoj cesti između Kuševca i Širokog Polja, kraj Đakova.

Očevid je u tijeku, navodi se.

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