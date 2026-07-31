Kako navode, do nesreće je došlo na državnoj cesti između Kuševca i Širokog Polja, kraj Đakova.
POLICIJA NA TERENU
Muškarac poginuo kraj Đakova
Čitanje članka: < 1 min
U prometnoj nesreći do koje je došlo nešto iza 10 sati u petak je poginuo muškarac, izvijestila je PU osječko-baranjska. Kako navode, do nesreće je došlo na državnoj cesti između Kuševca i Širokog Polja, kraj Đakova.
Očevid je u tijeku, navodi se.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku