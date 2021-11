Četiri kategorije građana u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj mogu doći do covid-potvrda: oni cijepljeni cjepivom protiv bolesti, onaj tko ima negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa te svi oni koji su preboljeli koronavirus i to 11. dan od datuma prvog pozitivnog PCR testa. Ona četvrta skupina građana nije preboljela covid-19, ne pada im na pamet cijepljenje, no isto tako ne žele gubiti vrijeme na neugodna i “prečesta” testiranja - oni su svoju covid-potvrdu jednostavno kupili za keš, piše Jutarnji list.

Razgovarali su s trojicom muškarca u dobi od 35 do 50 godina. Jedan od njih otišao je do kraja i za 1000 kuna kupio covid-potvrdu, drugi je bio u ordinaciji i samo je trebao realizirati unaprijed dogovoreni posao, ali je njega i liječnicu omela medicinska sestra koja je nenadano banula, a treći je odustao prije same realizacije iako mu je ponuda bila na stolu.

Takve potvrde izdaje isključivo medicinsko osoblje koje pri tome čini kaznena djela krivotvorenja isprava i zloporabe položaja i ovlasti, a naručitelji, kao i posrednici u tom “poslu”, djelo krivotvorenja isprava pomaganjem.

Nemoguće je procijeniti kakvi su razmjeri te vrste kriminala, a kako stvari stoje, prilično veliki - gotovo da nema županije s barem jednom ordinacijom u kojoj se može “srediti stvar”.

Policija je dosad - otkad je pandemije i otkad su obvezne EU digitalne potvrde za inozemna putovanja, odnosno otkad su od 16. studenoga obvezne covid-potvrde za sve zaposlene u javnom sektoru i u državnim i gradskim poduzećima te za korisnike tih usluga - raskrinkala jednu mrežu krivotvoritelja. U njemu je “medicinska sestra ovlaštena za unos podataka o cijepljenim osobama u informacijski sustav, iskoristila svoj položaj i ovlasti, unijela neistinit podatak za dvije osobe da su cijepljene u kolovozu, za koje je, provedenim kriminalističkim istraživanjem, utvrđeno da nisu cijepljene”.

Stvari, međutim, na terenu funkcioniraju puno jednostavnije. Korisnici potvrda ne šalju podatke i novac nepoznatim službenicima da bi zauzvrat dobili potvrde, kao što je to bilo u slučaju koji je policija razotkrila, nego se to obavlja u liječničkim ordinacijama vrlo izravno, fingiranim cijepljenjem.

Postupak je isti kao kod uobičajenog cijepljenja, samo što se cjepivo “štrcne” u prazno, kako bi se razdužilo što se tiče količine, osoba nikad ne bude cijepljena, ali se u sustav unese da jest. Iz toga razloga ovakvi su postupci praktički nedokazivi, odnosno, vrlo je teško ući u trag počiniteljima.