Jeziv slučaj kupnje curice (13) za 3000 eura u Srbiji, susjedi: 'On ju je uzeo za sina, a ne za sebe'

On ima ženu sa kojom ima četiri udate kćeri. Nije kupio djevojčicu za sebe, već za sina koji ima 14 godina. I njega je htio oženiti, rekli su za srpske medije susjedi muškarca (47) iz okoline Brusa u Srbiji koji je kupio djevojčicu (13) od njenog oca (44) za 3000 eura, piše Kurir.

Kako pričaju susjedi, obitelj se bavi poljoprivredom te su srdačni domaćini.

- Ne možemo vjerovati da su upravo oni kupili dijete - pričali su šokirani susjedi.

Ipak, ističu da ovo nije prvi ovakav slučaj u njihovom mjestu.

- Nije to prva djevojčica koju su roditelji udali ovako mladu. To se ovdje stalno događa, u našem selu djevojčice rađaju u 13. godini. Ali eto, od ove obitelji to nismo stvarno očekivali - pričaju mještani.

- Čovjek ima četiri kćeri, nije nam jasno kako je mogao uzeti dijete. Njezin otac mora odgovarati za to - ističu i dodaju da nisu sigurni je li to djevojčica htjela, ali da su se očevi upoznali na društvenim mrežama.

Od ranije poznat policiji

Podsjetimo, policija je uhitila muškarca zbog sumnje da je prodao kćer poznaniku. Zbog svega obojica će odgovarati za trgovinu ljudima.

Prilikom uhićenja kod oca djevojčice pronađeno je oko 1000 eura od prodaje, a ponašao se bahato te govorio da sa svojom kćerkom može raditi što god želi, prenosi Blic. Otac djevojčice od ranije je poznat policiji, uglavnom zbog nasilja. Djevojčica je pronađena u mjestu Bojnik gdje ju je preuzeo Centar za socijalni rad.

Najčitaniji članci