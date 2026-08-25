Muškarca u Splitu pretukao i slomio mu nogu! Uhitili su ga

Muškarac je teško ozlijeđen u fizičkom napadu koji se u ponedjeljak navečer dogodio na području Spinuta u Splitu. Napad se dogodio oko 20.30 sati, a muškarac je zadobio prijelom kosti noge, javlja Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Pružena mu je liječnička pomoć te je zadržan na daljnjem liječenju. Prema dosad prikupljenim informacijama, muškarca je napao njemu poznati muškarac koji ga je više puta udario po tijelu.

Policija je pronašla i uhitila muškarca kojeg dovodi u vezu s napadom. Nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.