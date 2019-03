Muškarcu iz Muća koji je tukao svoje pse vratili su životinje

Pet pasa, koji su krajem prošle godine oduzeti lovcu iz Muća nakon što je u javnost dospjela snimka njihovog zlostavljanja, vraćeni su mu odlukom veterinarskog inspektora koji je pse i oduzeo, piše Dalmatinski portal.

- Nažalost, tako je. Psi su vraćeni - rekao je Zvonimir Filipović iz no-kill skloništa za životinje Animalis Centrum i Zaklade za zaštitu životinja Split.

- Naš stav je od početka bio isti. To je zlostavljač kojem su psi trebali biti oduzeti. Treba mu biti zabranjeno držanje pasa. Mislimo da je to apsolutni minimum. No, mi ne donosimo odluke. Mi brinemo o napuštenim psima. Psi su došli u sklonište odlukom veterinarskog inspektora, i to ne zbog zlostavljanja, već zato što nisu bili cijepljeni i čipirani. To je bio razlog zbog kojeg su mu psi oduzeti. I zbog medijskog pritiska, naravno. Mislim da mu ih ne bi oduzeli da se javnost nije toliko senzibilizirala vidjevši snimke okrutnog mučenja. Pse nismo smjeli udomljavati, premda je za njima vladao veliki interes. Liječili smo ih, pregledali, dobili su cjepiva, čip, na jednom je ustanovljena lišmanija - rekao je Filipović.

Rješenje po kojem se psi vraćaju vlasniku dobili su prije dva tjedna.

- Naveli su da su napravljene mjere radi kojih su psi oduzeti, da vlasnik treba podmiriti troškove skloništa i da mu psi trebaju biti vraćeni. Tada nas je kontaktirao vlasnik pasa, ponudili smo mu da se odrekne pasa i ne plati troškove koji su bili značajni. To nam je nekako bila zadnja nada da bi psi mogli ostati kod nas. Uz pomoć prijatelja u nekoliko dana skupio je novac i platio. Mi više nismo imali zakonskog osnova da zadržimo te pse. Proces protiv njega je u tijeku - kaže Filipović.

Nadaju se ipak da će sud donijeti drugačiju odluku.

- Ovo nije završena bitka. Nadamo se da će mu sud oduzeti pse. Takvu odluku iščekujemo. Veterinarski inspektor nema ovlasti suditi za nasilje nad životinjama. To je posao suda. Nažalost, sud je spor - kaže Filipović.

