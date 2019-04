Mussolinijev praunuk Gaj Julije Cezar mijenjao bi sve u Europi

Kandidat za izbore za Europski parlament za malu krajnje desnu stranku 'Braća Italije' zove se Caio Giulio Cesare Mussolini (Gaj Julije Cezar), ima 50 godina i praunuk je fašističkog vođe Benita Mussolinija.

On je unuk starijeg Duceovog sina Vittoria, rođen je u Argentini, živio je u Venezueli, te godine proveo kao podmornički časnik u talijanskoj mornarici. Posljednjih 12 godina živi u Abu Dhabiju gdje radi za talijansku tvrtku koja proizvodi male podmornice i hiperbarične komore.

Iako se nikada nije bavio politikom kazao je da 'diše' politiku cijeli svoj život

- Svi žele staviti Mussolinija na glasački listić - kazao je govoreći kako će u Strasbourgu 'braniti nacionalni interes u svim svojim potezima i glasanjima'. Čast mu je što je kandidat stranke 'Braća Italije' u kojoj su kaže 'patrioti kao i on'.

Foto: Screenshot/youtube

Čelica stranke koja ga je kandidirala Giorgia Meloni kaže da se ponosi što je čovjek koji nosi ime starorimskog imperatora na izbornoj listi njezine stranke

- Njegov životopis govori o tome kakav je on profesionalac, vojnik i patriot. Uz njegov prilog spremni smo izmijeniti sve u Europi - kazala je Meloni.

Gaj Julije Cezar ne misli da je izabran zbog svojeg prezimena nego prije 'imena', svojeg osjećaja dužnosti i međunarodnog iskustva. No, ime Giulio Cesare nije baš rijetko u Italiji.

Foto: Repubblica/Ropi

Nedavno je dao intervju za talijanski Libero. Priznao je da nije lako nositi djedovo prezime, ali da nikad ga neće biti 'sramota zbog obitelji'. No, ipak, odbio se definirati kao fašist.

- Fašizam je umro s Benitom Mussolinijem - rekao je. On smatra da fašizam trebaju proučavati povjesničari, a ako netko vidi obnovu tog pokreta, kaže, taj vidi 'imaginarne neprijatelje'.

Njegov djed Vittorio bio je filmski producent i scenarist te je imao pseudonim Tito Silvio Mursino.

Alessandra Mussolini (56) i njezin polusestra Rachele djecu su mlađeg Duceovog sina Romana, rođenog 1927.godine. Obje sestre su politički angažirane s tim da je Allesandra dogurala od Europskog parlamenta. Ona je više puta talijanska parlamentarka, a prije toga bila jer glumica, model i pjevačica.

Foto: LaPresse/Roberto Monaldo

Njezina i Rachelina majka Anne Marije Scicolone je sestra glumice Sofije Loren a otac Romano Mussolini bio je ugledni jazz pijanist te nastupao sa izvođačima poput Elle Fitzgerald, Dukea Ellingtona i Dizzyja Gillespieja

Alessandra se 1989. udala za Maura Florianija s kojim ima troje djece. Početkom osamdesetih počela je karijeru u svijetu šoubiznisa kao glumica, pjevačica, manekenka. Glumila je u filmovima i seksi-komedijama, a 1983. pozirala je i za Playboy.

Foto: Profimedia Sa tetom Sofijom Loren 1990. godine

Diplomirala je medicinu 1992. i te je godine prvi put izabrana u talijanski parlament kao članica stranke MSI (Talijanski socijalni pokret) neofašističkih obilježja.

Njezina sestra Rachele Mussolini, koja je dobila ime po svoj baki, supruzi Benita Mussolinija, vijećnica je u Rimu, a izabrana je listi desničarke Meloni.

Foto: Andrea Ronchini

Alessandra ne da da se ime njezinog djeda blati. Prije deset dana američki glumac Jim Carrey nacrtao je Benta Mussolinija i njegovu ljubavnicu Claru Petaci kako obješeni vise u Milanu 1945. Talijanski partizani su ih, naime, objesili za noge i s glavama prema dole.

Uz karikaturu je napisao: 'ako se pitaš čemu fašizam vodi, samo pitaj Mussolinija i njegovu ljubavnicu'

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu