'Muž je zaboravio djecu u autu, umrla su. Ali i dalje ga volim...'

Marissa Rodriquez nedavno je gostovala u emisiji Dr. Phil te je rekla kako se i dalje bori s činjenicom da su njezini blizanci Luna i Phoenix mrtvi. Kaže i kako i dalje stoji uz svojeg supruga Juana Rodriqueza koji je u srpnju prijavljen za smrt djece.

Rodriquez koji je ratni veteran te je služio u Iraku je u Bronxu u New Yorku zaboravio djecu u automobilu.

Otišao je na posao i mislio je da je djecu ostavio u jaslicama.

Djeca su umrla od vrućine. Tužitelji i dalje razmišljaju o tome da li da ga optuže ili ne, piše Daily Mail. Marissa kaže da je tužna i bijesna zbog gubitka djece stare godinu dana.

- Suprug me nazvao i rekao mi da je moj red da ih pokupim iz jaslica. On je trebao ići na neki skup veterana. Rekla sam da nema problema. Kroz nekoliko minuta opet me nazvao. Ignorirala sam poziv jer sam bila u poslu. Onda je ostavio glasovnu poruku. On to gotovo nikada nije činio. Onda me opet nazvao i rekao mi je da su blizanci mrtvi - kaže Marissa.

Dodala je kako ostaje uz muža te kako želi da što više ljudi nauči pouku iz ove tragedije.

Uz supruga je i bila i tijekom brojnih saslušanja na sudu.

- Patim više nego što je moguće ikome zamisliti. Ali i dalje volim svog supruga. On je dobra osoba i divan otac i znam da nikad ne bi namjerno naudio našoj djeci - ranije je rekla Marissa. Par ima starijeg sina.