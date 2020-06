Muž mu ostavio 180.000 eura i mirovinu nakon smrti: Plakao sam dva dana, to je dovoljno!

Zbog strogih sigurnosnih mjera tijekom karantene, Marin nije mogao posjetiti supruga pa mu je umjesto toga ostavio pismo. Obitelj njegovog pokojnog muža nije dobila ništa nakon smrti vikara

<p>Britanski vikar <strong>Philip Clements </strong>(81) koji je privukao pažnju medija jer se vjenčao s 54 godine mlađim Rumunjem <strong>Florinom Marinom</strong>, preminuo je sam u bolnici u Bukureštu.</p><p>Clements i Marin upoznali su se preko društvene mreže Grindr, a 2017. su se vjenčali. Vikar je prodao kuću u Kentu da bi kupio stan u prijestolnici Rumunjske i preselio se tamo, a Florin kaže da ga je smrt njegovog supruga shrvala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Vjenčanje rumunjskog modela i britanskog vikara:</strong></p><p>- Ne želim ljudima pokazivati moje emocije i tugu jer mi je muž umro. Neki ljudi žele iskoristiti tu situaciju, a ima i ljudi koji su sretni kada ste vi tužni. Plakao sam kada je umro Philip, dva dana je dovoljno, rekao je Marin za <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8400445/British-vicar-died-Bucharest-leaving-Romanian-husband-27-flat-150-000.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>- Philip ne bi volio da plačem, želio je da ljudi budu sretni što god da se dogodi - dodao je on.</p><p>Marin je rekao da je njegovo pravo bilo što je tražio da dobiva mirovinu supruga u vrijednosti od 2.237 eura. Također, trebao bi dobiti 11.000 eura za sprovod i dodatnih 167.000 eura od police životnog osiguranja vikara.</p><p>- Dragi ljudi, nisam kriv što mi je ostavio sav ovaj novac - kaže 27-godišnji Rumunj.</p><p>Clements je navodno imao zdravstvenih problema, posebno je imao probleme s dostavom lijekova iz Velike Britanije zbog korona virusa.</p><p>Marin je istaknuo da je posljednji put vidio muža kada ga je Hitna pomoć odvela u bolnicu. Međutim, on tvrdi da iako je Clements imao groznicu, smatra da nije mogao oboljeti od korona virusa, jer su bili u izolaciji u kući tijekom pandemije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Shrvanog udovca:</strong></p><p>Zbog restriktivnih mjera Marin nije bio u mogućnosti posjetiti supruga, a umjesto toga mu je ostavio pismo.</p><p>- U pismu sam mu napisao da ga volim i da će sve biti kako treba, ali ne znam je li ga pročitao - kazao je Florin.</p><p>Umirovljeni vikar bi trebao biti kremiran, a njegovi ostaci bit će bačeni po lokalnom parku u Bukureštu.</p><h2>Obitelj neće dobiti ništa</h2><p>Philipa su i prijatelj i obitelj molili da se ne vjenča za njega jer Marina zanima samo njegov novac. Ali, on ih je dve ignorirao tvrdeći da mora 'ponovno živjeti i da s Florinom to može'.</p><p>- Florin me samo jedan dan nazvao da mi kaže da je moj brat umro ida mi je ostavio nešto u oporuci - dvije obiteljske fotografije. Ma briga me i za bogatstvo, samo da je moj brat još živ. Ne treba biti znanstvenik da se shvati da je Florina zanimao samo novac. Problem je u tome kako se odnosio prema mom pokojnom bratu - kazao je Tony, jedan od troje Philipove braće.</p>