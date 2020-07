Muž zaražene državne tajnice je šef kabineta generala Fuzula: 'Kod kuće sam, nisam pozitivan'

Na godišnjem sam odmoru, kod kuće sam i ništa ne širimo - rekao nam je suprug Ivane Franić. On je šef kabineta generala Mladena Fuzula, doznajemo iz MORH-a...

<p>Ministrica znanosti i obrazovanja <strong>Blaženka Divjak</strong> je danas u konzultacijama s epidemiolozima dobila uputu o samoizolaciji i hitnom testiranju na koronavirus, a istu uputu su dobili svi dužnosnici u Ministarstvu znanosti i obrazovanja nakon što je državna tajnica<strong> Ivana Franić </strong>pozitivna na korona virus. Suprug Ivane Franić je pukovnik Hrvatske vojske. Nije nam htio komentirati je li i on prisustvovao vjenčanju kćeri generala Fuzula.</p><p><br/> <br/> - Ne bih komentirao. Supruga je bolesna, ja nisam zaražen i ne trebam o tome komentirati i stvarati daljnji nemir. Ako je ona bolesnik, nije korektno da se širi priča o tome, treba to malo zaustaviti jer se svakome može dogoditi. Na godišnjem sam odmoru, kod kuće sam i ništa ne širimo. Ona je u statusu bolesnika i molim vas da poštujete to - rekao nam je suprug Ivane Franić.</p><p>Franić je šef kabineta generala Mladena Fuzula, odnosno načelnik Ureda zapovjednika Zapovjedništva za potporu, doznajemo od glasnogovornika MORH-a.</p><p>- Nijedan od jedanaestorice zaposlenika MORH-a koji su bili uzvanici na svadbi kćeri generala Fuzula nije bio na radnom mjestu. Nijedne sekunde. Od njih 11, dvojicu je zadarski županijski zavod poslao na testiranje i bili su negativni. Sva jedanaestorica su na godišnjem odmoru i nijednog dana nakon toga nisu bili na poslu. A zašto je županijski zavod proglasio mjeru distanciranja, a ne samoizolacije, to je u njihovoj nadležnosti - rekao nam je glasnogovornik MORH-a Dražen Jonjić. Dodaje da u MORH-u provode sve mjere propisane od Nacionalnog stožera, uključujući i nošenje maski, a sasatanke organiziraju samo u najnužnijim situacijama sa smanjenim brojem ljudi.</p>