Korona nas razara: 'Dogodi li se jači proboj u zdravstvo, mi ćemo imati potpuni raspad sistema'

Samo danas potvrđeno je 116 novih slučajeva zaraze korona virusom. To je najveća dnevna brojka od početka epidemije. Ni ostale brojke nisu puno bolje...

<p>Ukupno je od početka epidemije korona virusom zaraženo 3532 ljudi. U zadnjih tjedan dana zarazilo se čak 524 ljudi. To je također najveći tjedni rast od početka epidemije u Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Nacionalni stožer je izvijestio i kako je od korona virusa preminulo još dvoje ljudi pa je ukupna brojka preminulih 117. Do sada se oporavilo 2377 ljudi pa je tako u Hrvatskoj aktivnih slučajeva zaraze 1038. Čak su 104 osobe na bolničkom liječenju, a četvero je pacijenata na respiratoru. Kako nam rapidno raste broj zaraženih, tako se značajno i povećava broj njihovih kontakata. Epidemiolozi su u samoizolaciju stavili 4608 ljudi. U teoriji to znači da bi svi oni mogli biti zaraženi.</p><p>Brojke iz dana u dan ne padaju. Najveća žarišta su u Zagrebu, Đakovu, Splitu, Zadru, Kutini... Većina žarišta otvorila su se nakon što se zaraza proširila na privatnim okupljanjima, tulumima, svadbama, maturalnim zabavama i noćnim klubovima.</p><h2>U Zadru žarište zbog svadbe</h2><p>Zbog svadbe se otvorilo i žarište u Zadru, gdje se i dalje javljaju ljudi koji su zaraženi nakon jednog vjenčanja. Kako doznajemo, radilo se o vjenčanju kćeri general-bojnika Mladena Fuzula. Inače, Fuzul je zapovjednik Zapovjedništva za potporu HV-a koji je u vrijeme lockdowna s vojnicima postavljao šatore ispred KB-a Dubrava. Nakon svadbe virus se proširio među obitelji.</p><p>- Ako nam se desi još nekoliko svadbi, bit će nam zavezane ruke i nećemo moći kontrolirati priču. Ne morate se rukovati sa svakim, nije nužno toliko intimnog kontakta. Danas je sedmi dan od svadbe, očekujemo još dan-dva priljev novih slučajeva - rekao je zadarski epidemiolog Alen Medić, koji strahuje hoće li se virus proširiti na njihove daljnje kontakte.</p><p>Iz MORH-a su nam tek odgovorili da je 11 djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga bilo na vjenčanju, ali nikome nije određena samoizolacija.</p><p>- Sukladno smjernicama Županijskog stožera, nije im određena mjera samoizolacije, nego preporučena mjera socijalnog distanciranja i pridržavanja općih higijenskih mjera. Od 11 navedenih djelatnika, dvojicu su liječnici uputili na testiranje i rezultati su im negativni - rekli su nam iz MORH-a.</p><p>Kako se virus opet počeo širiti, tako je i, kao i u “prvom valu”, počeo opet prijetiti bolnicama.</p><p>Korona je ušla u 20-ak zdravstvenih ustanova. Među njima su KBC Sestre milosrdnice, KBC Zagreb, KB Merkur, Specijalna bolnica Goljak i Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan u Zagrebu. U samoizolaciji su i zaposlenici Doma zdravlja Zapad - Zagreb te Doma za starije Sesvete. Izvan glavnoga grada na udaru su OB Vukovar, OB Slavonski brod, ZZJZ brodsko-posavski, OB Požega, KBC Rijeka, DZ Drniš, Bolnica u Popovači i NZZJZ Split. Zasad uprave drže situaciju pod kontrolom. </p><p>No kako pojašnjava prof. dr. Danko Velimir Vrdoljak, predsjednik Savjeta za zdravstvo SDP-a i onkološki kirurg zagrebačke Klinike za tumore, dogodi li se jači proboj virusa među zdravstvene djelatnike, imat ćemo raspad sistema i katastrofu znatno veću od COVID-a-19. To bi onda, ističe, utjecalo na sve zdravstvene službe. Drugim riječima, ne bi imao tko pomoći ljudima s infarktom ili moždanim udarom, i posljedice bi bile katastrofalne. No Vrdoljak ističe da su naši epidemiolozi odrađivali jako dobar posao i zahvaljujući tome situacija je u našim zdravstvenim ustanovama dobra. U trenutačnoj situaciji, kaže liječnik, treba izolirati zaraze među medicinskim djelatnicima i raditi uz maksimalne mjere opreza.</p><h2>'Moramo štititi zdravstvo'</h2><p>- Zaštititi zdravstvo je jedan od glavnih ciljeva ove borbe protiv epidemije. Epidemiolozi i dalje moraju biti maksimalno angažirani kako bi držali stvari pod kontrolom, iako je to teško. Ljeto je, ljudi idu na more, mladi bi se zabavljali, družili, sad su zaražene već tisuće ljudi, teško je poloviti sve kontakte. No dobrim epidemiološkim mjerama zdravstvene ustanove mogu se zaštititi - tumači Vrdoljak dodajući kako Klinika za tumore od početka epidemije radi u punom pogonu i cijelo to vrijeme nisu imali ni jedan slučaj zaraze.</p><p>Hrvati su se, kaže prof.dr. Vrdoljak, dosad pokazali kao odgovorni i oprezni.</p><p>- I to je odlično, jer očito je korona nešto s čime ćemo morati dulje živjeti. Loše je što liječnici i medicinske sestre ne mogu koristiti svoje godišnje odmore pa će doći i do zamora. Smanjivanje broja zaraženih bit će ujedno i prilika da ih se odmori za novi val epidemije - zaključuje Vrdoljak.</p><h2>Čak 524 zaražena u tjedan dana...</h2><p><strong>Rekordan broj novooboljelih zabilježen je danas. Žarišta se otvaraju diljem zemlje...</strong></p>