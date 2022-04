Muž, žena i njen ljubavnik našli se na farmi. Nastao je kaos: 'On je trčao za mnom, prijetio mi je'

Prevare, prijetnje, a zatim policija i sud. Opis je to jedne ljubavne drame koja se odvila prošle godine kod Bjelovara.

Kako javlja portal Danica, žena je supruga prevarila s mlađim i odselila se k njemu te su počeli živjeti zajedno. No, muškarac se s time nije mogao pomiriti. Prema kaznenoj prijavi policije, prvo je lani u svibnju s mobitela svoje kćeri nazvao suprugu i rekao da će njenog "ljubavnog partnera utopiti u ribnjaku". A zatim je idući dan oko 20.30 došao na farmu gdje mlađi muškarac radi te mu zaprijetio da će ga "razbiti i potrgati".

Tereti ga se da je počinio kazneno djelo protiv osobne slobode - prijetnjom, no muškarac je na kazneni nalog policije putem braniteljice podnio prigovor pa on nije pravomoćan.

No, tu nije bio kraj.

Trčao za ljubavnikom, prijetio mu...

Krajem svibnja se trojac sastao na toj istoj farmi. Muškarac i žena stigli su zajedno kako bi se sastali s ljubavnikom. Prema svjedočenju mlađeg muškarca, našli su se kako bi mu pokazali neke fotografije. Stariji muškarac tvrdio je da ima fotografije, dokaze da mlađi muškarac ženu vara.

- U svom mobitelu je imao neke slike, a tražio je od mene mobitel da pokaže supruzi da sam ja zvao neku ženu. Ja sam joj dao mobitel, a on ga je uzeo i bacio u pašnjak. Psovao mi je mater četničku i govorio da će me zadaviti, da će me potrgati kad me uhvati. Krenuo me hvatati, a ja sam počeo trčati po farmi. Prethodni dan je zvao na ženin mobitel i rekao da će me utopiti u ribnjaku, a mobitel je bio na zvučniku i ja sam to čuo. Ja sam Hrvat i uvrijedilo me što mi je psovao mater četničku - ispričao je, prenosi Danica.

Dobio 5000 kuna kazne

Tijekom suđenja se stariji muškarac branio šutnjom - nije iznosio obranu niti odgovarao na pitanja. Žena je odbijala svjedočiti jer je u međuvremenu prekinula ljubavnu vezu i vratila se sada bivšem suprugu.

Ipak, prekršajna sutkinja je muškarca proglasila krivim jer je "remetio javni red i mir vikom i galamom te je prouzrokovao strah i stvarao neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje na temelju etničke pripadnosti".

Mora platiti 5000 kuna kazne i oko 1300 kuna sudskih troškova. Presuda je nepravomoćna, a čeka ga i kazneni postupak zbog prijetnji.

