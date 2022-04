Turistička agencija prevarila roditelje i maturante za novce, sad bi opet nudili putovanja

Dijete mi nije otišlo na put s razredom u Dubrovnik zbog pandemije, no turistička agencija Kontakt Tours nije nam vratila 2540 kuna jer su završili u stečaju. Osiguravajuće kuće peru ruke od nas, a nedavno sam od drugog oštećenog roditelja saznao da su otvorili i novu agenciju 'Jan tours' Jadran Alpe Nautika, kaže nam ogorčeni roditelj Željko Markić.

O problemima i prevari koju su doživjele stotine učenika i njihovih roditelja zbog ove agencije opširno smo pisali prošle godine u lipnju. S obzirom na to da su epidemiološke mjere ukinute, sezona maturalnih putovanja vraća se na velika vrata, i škole od agencija traže ponude. Među agencijama koje nude aranžmane, našla se i tvrtka koju su osnovali vlasnici u međuvremenu ugašenog Kontakt Toursa. Podsjetimo, nakon što su maturalna putovanja odgođena zbog korone, agencije su roditeljima vratile novac, ili organizirale putovanja sljedeće ljeto. No stotine roditelja čija su djeca trebala putovati preko Kontakt Toursa saznali su kako je agencija koja im je prodala aranžmane - u lipnju 2021. predala zahtjev za stečaj.

Osiguravajuće kuće nisu od pomoći

Svaka agencija koja pruža usluge paket-aranžmana prema zakonu, mora imati policu osiguranja u slučaju stečaja s osiguranim iznosom od minimalno deset posto ukupno ostvarenog prometa u paket-aranžmanima u protekloj godini.

Iako je putovanje bilo ugovoreno i plaćeno prije rujna Generali osiguranje je odbilo isplatiti novac jer je polica vrijedila do 12. kolovoza, pa nije pokrila putovanje u rujnu. Nakon peripetija s utvrđivanjem kakva prava uopće imaju roditelji, koji potpisuju ugovore u ime svoje djece, ispostavilo se da je zadnje osiguranje prije stečaja agencija potpisala s Uniqa osiguranjem, ali da je isto isteklo u kolovozu 2021.

Uniqa je ipak odlučila roditeljima isplatiti 300.000 kuna u dobrom duhu, ali i kako bi izbjegli sudske sporove. No samo onima koji su zahtjev podnijeli do 23. rujna 2021. Pritom, kad se iznos podijelio na one koji su podnijeli zahtjeve, dobili su samo oko trećine uplaćenog. Markići su ostali bez svega, jer nisu na vrijeme podnijeli zahtjev.

- Osiguranje nije svim oštećenima javilo da treba predati zahtjev. Kad sam ih kontaktirao, rekli su mi da sam zakasnio - rekao je Markić, koji smatra da je odgovorno Ministarstvo sporta i turizma jer maturalci nisu dovoljno dobro zakonski regulirani.

Ministarstvo provodi istragu, ali smatra da su spori. Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija su nam poručili kako Kontakt Tours više nije pod njihovim udruženjem pa ne mogu niti komentirati činjenicu da je vlasnik otvorio novu agenciju.

- Mi smo svoje članove uvijek sankcionirali u ovakvim situacijama, a nadležne službe i institucije su tu da odrade svoj posao i koje im i omogućuju taj način rada - rekla je direktorica Udruge Ivana Maltar.

Turistička agencija ugasila domenu

Kontaktirali smo i 'Jan Tours' te pitali nude li aranžmane na moru.

- Ne nudimo te aranžmane, samo skijanje - kratko su rekli. Dan kasnije, sve njihove web-stranice su bile ugašene. I dok se djeca s pravom vesele što opet mogu putovati, možemo tek zaključiti kako ni nakon ovako otvorenog primjera prevare država nije napravila ništa da zaštititi klijente. Stoga, pripazite koju agenciju birate.

