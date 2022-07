MVEP: Ulazak Švedske i Finske u NATO jača sigurnost Hrvatske

Širenjem NATO-a pristupanjem Švedske i Finske jača i sigurnost Hrvatske, priopćeno je u utorak iz ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Trideset država članica NATO-a potpisalo je danas u Bruxellesu protokole o pristupanju Švedske i Finske tom savezu.

- Širenjem savezničkog područja dijeljenih vrijednosti, jača se i sigurnost Republike Hrvatske- naglašeno je povodom potpisivanja iz MVEP-a.

Ministarstvo je u priopćenju naglasilo kako će pristupanje Švedske i Finske značajno pridonijeti „snazi saveza i sigurnosti Europe u vrijeme najveće sigurnosne krize u posljednjih nekoliko desetljeća“.

U ime Hrvatske protokole je potpisao stalni predstavnik pri NATO-u Mario Nobilo.

Protokoli znače da Helsinki i Stockholm sada mogu sudjelovati na sastancima NATO-a i imati veći pristup obavještajnim podacima, no neće još biti zaštićeni obrambenom klauzulom NATO-a da je napad na jednog saveznika napad na sve do ratifikacije. To će vjerojatno trajati do godinu dana.

- Ovo je doista povijesni trenutak- rekao je povodom potpisivanja glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

- S 32 nacije za stolom, bit ćemo još jači, a naši će ljudi biti još sigurniji dok se suočavamo s najvećom sigurnosnom krizom u desetljećima- kazao je Norvežanin.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači, Švedska i Finska paralelno su objavile svoju namjeru da odustanu od svog neutralnog statusa i postanu dio NATO-a.

Samit NATO-a u Madridu prošli je tjedan podržao taj potez upućivanjem pozivnica dvjema zemljama nakon što je Turska dobila ustupke zbog zabrinutosti koju je izrazila i američko obećanje da će dobiti nove ratne zrakoplove.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio je Švedsku i Finsku da su utočišta za kurdske militante koje on želi slomiti te da promiču "terorizam".

Također je zatražio da ukinu embargo na oružje uveden zbog turskog vojnog upada u Siriju 2019. godine.

