PROSVJED SINDIKATA U ZAGREBU

Ministarstvo: U obrazovanju su plaće od 2016. rasle više od 100 posto. Nema razloga za protest

Piše HINA,
Zagreb: Prosvjed "Sindikalno proljeće" u organizaciji šest sindikata javnih službi | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vezano za zahtjeve koje su pojedini sindikalni čelnici iznijeli nekoliko dana prije prosvjeda, Ministarstvo obrazovanja ističe da imaju ozbiljan, iskren i potpuno transparentan odnos prema sindikatima

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) priopćilo je u subotu da zbog svega što je u posljednjih deset godina napravljeno za unaprjeđenje materijalnog i nematerijalnog statusa zaposlenika u obrazovanju, ne nalaze nikakav razlog za prosvjed, navodeći da su plaće u obrazovanju od 2016. rasle više od 100 posto.

Šest sindikata javnih službi izašlo je na ulice

- Niti jedna Vlada nije napravila ni približno toliko za materijalni status učitelja koliko je napravila ova Vlada. U 2025. osnovica je rasla dva puta i tada su plaće u obrazovanju ponovno rasle - za ukupno 6 posto. Osim toga, tijekom 2026. osnovica za izračun plaća u javnim službama povećat će se za dodatnih 3 posto - priopćilo je ministarstvo, reagirajući na subotnji prosvjed šest sindikata javnih službi.

Ističu da su i u vrijeme ozbiljnih kriza rasle plaće u obrazovanju te su povećane za 2 posto čak i za vrijeme koronakrize, kada je BDP pao za više od 8 posto i kada nije bilo govora o inflaciji.

Kad je riječ o utjecaju inflacije, navode da je prema dostupnim podacima, kumulativna inflacija od 2019. do siječnja 2025. bila 28,1 posto, a rast plaće učitelja u istom razdoblju 67 posto, što, kažu, pokazuje da je unatoč inflaciji povećanje plaća učitelja u tom razdoblju i dalje značajno.

Zagreb: Prosvjed "Sindikalno proljeće" u organizaciji šest sindikata javnih službi
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Vezano za zahtjeve koje su pojedini sindikalni čelnici iznijeli nekoliko dana prije prosvjeda, Ministarstvo obrazovanja ističe da imaju ozbiljan, iskren i potpuno transparentan odnos prema sindikatima.

Kad je riječ o novim granskim kolektivnim ugovorima, ministarstvo ističe da su sva materijalna prava iz granskih kolektivnih ugovora, kao što su božićnica, regres i uskrsnica na snazi i redovito se isplaćuju u sustavu obrazovanja i znanosti.

Pregovori o novim granskim kolektivnim ugovorima bili su djelomično usporeni posljednjih mjeseci za vrijeme trajanja pregovora o povećanju osnovice u 2026. u javnim službama koja će se tijekom 2026. dodatno povećati za 3 posto, kažu u ministarstvu.

Napominju da je prije prošlogodišnjih sindikalnih akcija donesena odluka da će zaposlenici u sustavu obrazovanja i znanosti biti izuzeti od ocjenjivanja.

Pogledajte prosvjed sindikata u Zagrebu. Ovo su njihovi zahtjevi

- Budući da su i sindikalni čelnici do sada javno rekli da su protiv ocjenjivanja zaposlenika u sustavu obrazovanja i znanosti, nije jasno koji posao bi 'Povjerenstvo za predlaganje modaliteta uređenja ocjenjivanja u sustavu obrazovanja i znanosti' trebalo obavljati ako su Vlada i sindikati protiv uvođenja ocjenjivanja u obrazovanju i znanosti - navodi se u priopćenju.

Ministarstvo je i navelo iznose bruto i neto plaće zaposlenih u sustavu po kojima učitelji  u osnovnoj školi, ovisno o koeficijentu i statusu imaju plaću od 1571 euro do 2227 eura neto. U srednjim školama plaće nastavnika su od 1669 do 2307 eura neto. Profesorska plaća za siječanj u javnim visokim učilištima iznosila je od 2179 za docenta do 3374 eura neto za redovnog profesora u trajnim zvanju.

