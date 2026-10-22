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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Na 18 novih lokacija u Lici nisu pronašli PFAS spojeve

Piše HINA,
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Na 18 novih lokacija u Lici nisu pronašli PFAS spojeve
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Na 20 bunara i jednom izvoru voda je uzorkovana od 15. do 29. rujna, time je ukupan broj dosad analiziranih uzoraka u oba ciklusa povećan na 64

Uzorkovanje vode na 21 lokaciji (20 privatnih bunara i jednom izvoru), od kojih je 18 novih i tri na kojima je uzorkovanje ponovljeno, pokazalo je da na novim lokacijama PFAS spojevi nisu utvrđeni, izvijestio je u četvrtak Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Kao i u prvom krugu testiranja, prisutnost PFAS spojeva, tzv. vječnih kemikalija,  ponovno je utvrđena u ista dva bunara u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta otpada (u Gospiću), od kojih je u jednom koncentracija iznad dopuštene vrijednosti, naveo je Zavod.

Naglasio je pritom kako se voda iz tih bunara ne koristi se za piće, a građani su na tom području priključeni na javnu vodoopskrbu.

Na 20 bunara i jednom izvoru voda je uzorkovana od 15. do 29. rujna, time je ukupan broj dosad analiziranih uzoraka u oba ciklusa povećan na 64.

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Lički Zavod navodi i kako, sukladno analizama, nalazi upućuju na lokalni karakter onečišćenja PFAS spojevima, u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta. Također, dodaje da rezultati ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe ne upućuju na utjecaj tog onečišćenja na zdravstvenu ispravnost vode u javnom vodoopskrbnom sustavu.

Naglašava kako je od ukupno 21 uzorka iz novog ciklusa, 20 bilo očekivano mikrobiološki neispravno, a da su u šest od tih uzoraka utvrđene i povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja.

U privatnim bunarima onečišćenje nije neuobičajeno 

Mikrobiološko onečišćenje nije neuobičajeno u privatnim bunarima i izvorima, u kojima voda nije podvrgnuta postupcima obrade i dezinfekcije kao u sustavu javne vodoopskrbe, objašnjava Zavod. Naglašava kako takav nalaz sam po sebi ne upućuje na povezanost s nezakonitim odlagalištem otpada, ali potvrđuje važnost provjere zdravstvene ispravnosti vode prije korištenja za piće.

„Ovi se rezultati odnose na ispitane privatne bunare i izvor, dok dosadašnja ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe potvrđuju njezinu zdravstvenu ispravnost“, navodi Zavod Ličko-senjske županije. Dodaje kako su vlasnici svih objekata obuhvaćenih ovim uzorkovanjem obaviješteni o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute.

Privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom, a za njihovo održavanje i zdravstvenu ispravnost vode odgovorni su vlasnici odnosno korisnici. Voda iz takvih objekata ne preporučuje se za piće bez prethodne provjere zdravstvene ispravnosti.

Sva dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrdila su zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba, izvijestio je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije.

Taj Zavod i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) nastavit će pratiti kvalitetu vode na trima lokacijama na kojima je uzorkovanje ponovljeno, kao i u dodatnim individualnim vodoopskrbnim objektima koje su građani prijavili.

 O rezultatima će nastaviti izvještavati vlasnike i javnost.

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