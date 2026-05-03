VIDEO Kolone, sudari, prekinut promet: Pogledajte lude scene s autoceste. Vozači izašli iz auta!

Kolona je kod odmorišta Brloška Dubrava na autocesti A1 između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 10 km, vozi se jednim prometnim trakom, objavio je HAK.

Gužva na autocesti na izlazu Vrbovsko | Video: Čitatelj 24sata

Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu, dodaje HAK. Na A2 na naplati Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 2 km. Na A6 je privremeni prekid prometa u tunelu Javorova Kosa u smjeru Zagreba zbog prometne nezgode. Kroz zonu radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u koloni dugoj oko 4 km. Na Krku je u smjeru kopna kolona od Malinske.

Gužva na autocesti kod izlaza za Ravnu Goru | Video: Čitatelj 24sata

Naši čitatelji poslali su nam nevjerojatne snimke gužvi na hrvatskim autocestama. Na izlazu za Ravnu Goru građani su izašli iz automobila.

- Sve je više ljudi izašlo iz automobila, sluša se radio. Sva sreća pa je ugodna temperatura, povjetarac i sunce. Jedan je čovjek izašao iz automobila i prešao na drugu stranu ceste obaviti nuždu. Auti su jurili dok je prelazio cestu - rekla nam je čitateljica.

