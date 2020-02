Na aukciji kupio stan za 9 kn, ima samo jedan mali problem

Wisbech, Cambridgeshire u Engleskoj, sjeverno od Londona. Jednosobni stan s pogledom na rijeku. Prodan je za 9 kuna. Tko je sretnik? Ili bolje rečeno, nesretnik? Neimenovani lokalni biznismen koji je stan kupio na aukciji.

Foto: Google Maps

Kupili ste stan, super, ne možete u njega

Iako se čini da je čovjek stvarno dobro prošao, stvari nisu uvijek onakve kakve se čine.

Kao kod onih reklama, znate ono, 'ali to nije sve'. E ovdje nećete dobiti još dodatni komplet supernoževa ni dva para čarobnih krpa, nego stan u koji se ne može ući. Nikako. Ne postoji ulaz.

Nalazi se između kineskog restorana i osiguravajućeg ureda i nema ulaza. Stan ima 12 kvadrata i jedan prozor, a zaključan je i zapostavljen godinama. Početna cijena na aukciji bila je 100 funti, ali je u zadnji čas pala na jednu funtu.

I tu dolazimo do novog vlasnika. Koji je 'ugrabio' šansu i uzeo si stan u koji ne može ući, osim ako to ne učini preko ureda osiguravajuće kuće koji je odmah do njega.

Ni aukcijska kuća nije bila sigurna kad je stan izgrađen, pretpostavljaju u 16. stoljeću kao nekakav dućan ili nešto slično, a rekli su da je to jedan od najčudnijih stanova koje su imali na aukciji. I najjeftinijih.

Foto: Google Maps

'Ja im nudim 250, a oni ga prodaju idiotu za funtu'

No vlasnik će morati platiti puno više od jedne funte, ukupno preko 1000 funti naknada. Tu je i stvar obnove što će vlasnika stajati još dodatnih 1000, 2000...

Postoji još jedna dosta bitna stvar, a to je pristup stanu.

U njega se može ući iz susjednog ureda osiguravajuće kuće, ali ako pitate susjeda, nema šanse.

- Nudio sam im 250 funti, ukupno bih platio 1200 funti da sve sredim, ali oni nisu htjeli. I sad su prodali nekom idiotu za funtu. Ne znam tko je, ali bih volio znati. Preko mog ureda sigurno neće u stan. To je komedija, ja sam kupio cijelu zgradu osim tog stana. Mislim da je čovjek koji ga je kupio baš budala. Misli da ga je dobio za funtu, a mora platiti barem 1200 funti naknade plus 1000 do 1500 funti za popravke jer je stan u teškom stanju - rekao je za Daily Mail Cliff Humphreys (65), prodavatelj osiguranja i vlasnik ureda koji je odmah do stana.