Odjeknula još jedna eksplozija: Pronašli 87 detonatora bombi

Ne prestaje panika na Šri Lanki. Kako javlja RT, tamošnja policija na glavnoj autobuskoj stanici u Kolumbu pronašla je čak 87 detonatora za bombe. Detonatori su otkrili u privatnom autobusu u četvrti Pettah u Colombu, priopćila je policija. Najprije su pronašli samo desetak uređaja, ali su ih kasnije, u hrpi smeća, našli još 75.

Nedugo potom nova eksplozija odjeknula je ispred crkve Svetog Ante u glavnom gradu Šri Lanke Colombu. Guardianov novinar objavio je snimku na kojoj se vidi kako ljudi panično bježe. Dodao je kako se radi o manjoj eksploziji.

Small explosion outside St Anthony’s church right now. People fleeing the scene pic.twitter.com/GjadgTwoZ5