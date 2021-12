Godinu dana prošlo je od razornog potresa na Banovini.

Pogledajte video: Nema pomaka u obnovi na Baniji

Više pomogli građani nego država

Ljudi petrinjskog kraja uglavnom su neraspoloženi za razgovor jer puno se toga do sada ispričalo, a malo napravilo kad je riječ o obnovi kuća.

Za ljude s tog područja više se napravilo iz privatnih donacija građana, jer država s konkretnim poslom obnove još nije počela.

- Što da vam pričamo, vidite i sami - uglavnom su poruke ljudi u centru Petrinje.

Ništa nije obnovljeno, ljudi žive u kontejnerima

Ministar graditeljstva Darko Horvat tvrdi kako je obnova već počela navodeći da je u procesu javne nabave više od 420 objekata za konstrukcijsku obnovu. Kaže kako je nekonstrukcijski obnovljeno 1100 obiteljskih kuća i da se 6000 stradalih već vratilo u svoje kuće. No ljudi na potresom razrušenom području stvari vide bitno drugačije.

- Ništa nije obnovljeno, ljudi žive u kontejnerima, a kako im je oni najbolje znaju, posebno sad kad je zima. Sve ide izuzetno sporo - rekao je Joso iz Petrinje, koji za razliku od tisuće drugih ima tu sreću da živi u svojoj kući.

Kaže, stradao mu je samo dimnjak, a njega je popravio.

U Novom Selu Glinskom razgovarali smo s Mirom Norković (63), koja je ove zime na toplom samo zahvaljujući dobrim ljudima koji su za nju i njezinu obitelj osigurali montažnu kuću.

- Nitko ništa ne poduzima, ne dolazi niti pita. Kako je bilo prije godinu dana, tako je i sad. Zbog svega toga čovjek se može osjećati samo jadno - počela je priču Mira.

I dok je resorni ministar ranije izjavio kako ima obraza doći na Banovinu, njemu i ostalim političarima poručila je kako bi se zbog situacije ipak trebali barem malo zacrvenjeti.

- Neka se malo srede. Stalno pričaju o silnim novcima koje smo dobili za obnovu pa neka konačno nešto s tim naprave. Novca ima, a ništa se ne poduzima. To je jadno da ne može biti jadnije - rekla je.

Mira strahuje da obnovu, ako se nastavi ovim tempom, možda neće ni dočekati.

- Neizvjesnost je velika - rekla je.

U njezinu neposrednom susjedstvu u kontejneru živi Joso Šimanović (49).

I on kaže kako u njihovo selo nitko ne dolazi niti za njih više pita.

- Svi su obećavali, ali sad nakon godinu dana su nas odbacili - rekao je.

'U državu više ne vjerujem'

Joso je sam sebi obnovio koliko je mogao, no mnogo toga još treba napraviti.

- Ne znam hoću li i kad ponovno živjeti u svojoj kući. Ako budem sam dalje radio kako sam počeo i svoje novce vadio iz džepa, onda možda i bude nešto, ali u državu više ne vjerujem - rekao je.

Šimanović podsjeća kako su nadležni nakon potresa obećavali da će graditi gospodarske zgrade, no ni od toga još nema ništa.

- To su trebali prvo napraviti da ljudi imaju gdje držati stoku. Mi svi od toga ovdje živimo. Kuće bismo si onda nekako napravili jer vidimo da ništa od ovoga nema - rezigniran je.

Od raznih obećanja, ali i političara već mu je muka pa ih, priznaje, više rijetko i sluša.

Njegova kuća ima zelenu naljepnicu, a u potresu mu je stradao dimnjak.

- Radili su na dva, tri mjesta dimnjake. Išao sam ih pitati da ga i meni poprave kako bih se mogao preseliti iz kontejnera u kuću, ali ništa. Rekli su mi da nisam prioritet. Ako ljudi neće sami početi raditi po državi, kako sad stvari stoje, ništa neće biti. To je jadno, žalosno i sramotno. Ovo više ne vodi nikuda. Obećanja više ne vrijede - zaključio je.

Od donacija Ivo Roksandić (48) obnovio je kuću i uredio dvorište jer državu, kaže, nije mogao čekati nakon što je u kamp kućici živio tri mjeseca.

- Svi od nadležnih su obećavali, ali nitko ništa nije napravio. Kad sam zvao da mi dođu sa strojevima raskrčiti dvorište i izbetonirati dva stupa, nitko nije napravio ništa. Nešto sitno su mi dali za dimnjak i to je od njih bilo to - rekao je Ivo ponosan na svoje dvorište koje je doveo u red te što ima siguran krov nad glavom. Fotografija Ive i njegova sina nakon potresa ostala je svima u sjećanju, nakon što im je razoran potres prepolovio staju.

'Hvala Bogu, ima dobrih ljudi'

Ivo ističe kako je svoje dvorište uspio obnoviti uz pomoć prijatelja.

- Ima svatko svoju nevolju, ali hvala Bogu da ima dobrih ljudi koji vide tko je u neprilici. Bitno je samo da je glava na ramenima i da nam Bog pomogne da se više ne trese - rekao je Ivo.

Ono što je trebao srušiti, srušeno je, kuća je obnovljena i na njoj je sad novi, ali limeni korov, a napravljena je i fasada. Na poruke političara odmahuje rukom. Ono što ljudima koji su sami krenuli u obnovu treba jest da se korigiraju cijene građevinskog materijala.

Političari bi se trebali zacrvenjeti

Ministrove priče o obnovi koja je već počela odbacuju i u oporbi.

Iz GLAS-a napominju kako ona u Zagrebu, ali i na Baniji ne postoji.

Kažu kako se resorni ministar bavi isključivo pronalaženjem krivaca za svoju i nesposobnost premijera Andreja Plenkovića. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin iz Siska je Vladi i ministru Horvatu dao palac dolje.

- Da nema dobrih ljudi koji su uskočili i pomagali, pitanje je bi li i ovo čime se Horvat hvali bilo odrađeno. Njima veliko hvala, a državi, Plenkoviću, Vladi, ministru - palac dolje. Ovo što su napravili na Baniji u posljednjih godinu dana, a u Zagrebu u posljednjih godinu i sedam mjeseci pokazatelj je koliko naša država ne funkcionira. Nadam se da će početi raditi svoj posao ili neka priča o prijevremenim izborima ne bude samo priča, nego neka puste da državom upravljaju oni koji to mogu, koji to znaju i koji to žele - poručio je Grbin.