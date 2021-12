Dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić osvrnula se na stanje na Banovini godinu dana nakon razornog potresa.

- Ja tu obnovu ne vidim, za mene izgradnja dimnjaka i zabatnih zidova nije obnova. Obnova je ako se kuća izgradi ispočetka, ono što rade mali ljudi koji bi trebali biti potpora sustavu i državi i koji rade pravu obnovu. Ustvari obnovu rade privatni donatori, građani - rekla je Bakšić Mitić u razgovoru za N1.

- Tužno. Ljudi su očajni. Vidite da ljudi dan danas neki nisu spojeni na vodu ni na kanalizaciju. Spojeni su tako na vodu da se ona smrzava. Neki imaju uredske kontejnere, prazne, nemaju ni dobru izolaciju, pa što vi mislite biti godinu dana u praznom kontejneru samo s krevetom bez anitarnog čvora, da se nemate gdje okupati, perilice su vani, voda se smrzava - dodala je.

Kaže kako je izgubila vjeru u obećanja koja daju vladajući.

- Milošević je rekao da obnova kreće 1. studenog, kao što vidite nije krenula, pa su rekli 1. ožujka jer je zima. Prođite Zagreb, građevinske tvrtke rade, nisu toliki minusi da se ne može graditi, pa kako se gradi u Rusiji, gradi se cijele godine - rekla je Bakšić Mitić.

Istaknula je glavne probleme s kojima se suočavaju.

- Da bi se uklonio objekt treba biti elaborat, on košta od 20.000 kuna, mi još godinu dana nakon potresa nismo ni ruševine maknuli, trebali smo barem to bez elaborata napraviti da se to ubrza da ljudi ne gledaju tu tugu u svom dvorištu. Pa idemo krenuti od nečega, ali mi nismo ni to napravili pa kako će krenuti obnova? Donatori žele graditi tipske kuće, toliko je problema u papirologiji… Evo Rotary Club, Zaklada Solidarna i Ljudi za ljude žele graditi 11 tipskih kuća, mi ne možemo, predani su papiri u 7. mjesecu i još nisu gotovi, ne može se započeti gradnja. Da su papiri bili odmah, ti ljudi bi već bili u svojim kućama, to nije malo, to je 11 obitelji, 11 kuća - pojasnila je Bakšić Mitić.

- Sada će skoro 2 godine od potresa u Zagrebu, što se napravilo? Hoćemo li morati vratiti novac EU? Pa ljudi nam umiru u kontejnerima - dodala je.

Kaže kako ljude na Banovini uglavnom obilazi ona i privatni donatori, a političara nema.

- Ja bih htjela da se stave tri kontejnera na Markov trg, jedan neka bude bez sanitarnog čvora, jedan neka nema struje i vode, a jedan neka bude priključen pa tako da se voda smrzava. Nakon 24 sata nitko u njima ne bi htio biti. Zbilja, to je tužno. U tom limenom kntejneru grijalica mora raditi cijeli daa i cijeli noć, onaj čas kada se isključi hladno je. Onda ta kondenzacija, sve je dolje mokro. Ti kontejneri, to je za godišnji odmor i ideš svojoj kući, a oni su tu već godinu dana - rekla je Bakšić Mitić.

Kaže kako se tipovi kuća odabrani za Banovinu grade godinama i kako ne razumije zašto je odabir kuća trajao toliko dugo. Rekla je i kako su dosta kuća sagradili privatni donatori.

- Na području Gline, mislim da ih je sad preko 50. Preko nas i inicijative Ljudi za ljude je preko 40, kupili smo kuće sa zelenom naljepnicom, izgradili smo te drvene kuće Mandićeve, privremeni objekti i kupili smo montažne, to je sve privatna donacija. 50 obitelji smo zbrinuli i još se rade kuće - rekla je Bakšić Mitić.

- Ljudi se osjećaju užasno, najgore se osjećaju oni koji su izgubili članove obitelji. Tu me dočekao potres, onda sam 3 sata bila s majkom koja je čekala da joj iz ruševina izvuku tijelo sina. Kuća se izgradi, ali život se nikad neće vratiti. Tu je bilo 5 žrtava. Stradala je i Petrinja i Sisak, ali nitko kao Glina, a ona se najmanje spominje. Ne znam zašto se samo Petrinja spominje jer epicentar je bio između Gline i Petrinje, a sva sela na tom potezu su uništena - rekla je Bakšić Mitić.

Kaže kako je vrijeme da se država i politika napokon uključe u sve.

- Za ovu obljetnicu bilo bi dobro da su donijeli ključeve ljudima i rekli im da su to ključevi njihovog novog doma. To bi bila gesta, a ne da se pojave s praznim obećanjima. Ja ne bih došla. Neka počnu izvršavati svoja obećanja, mi smo jedna država i moramo se boriti da narod ostane jer za godinu dana nećemo imati kome obnavljati - zaključila je Bakšić Mitić.