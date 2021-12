Njima su kuhali kao i prije godinu dana, a kuhali su i u Glini i u Sisku, te su podijelili ukupno oko 1500 obroka.

Član Kluba kuhara Hrvatske Josip Mešnjak je rekao da je bio u Petrinji bio lani na sam dan potresa.

„Ne bih nikoga isticao. Inicijativa se spontano dogodila među ljudima dobre volje. To je bio jedan zanos u velikoj grupi ljudi i jednostavno smo se skupili iz svih krajeva Hrvatske i došli smo na ovo mjesto pomoći ljudima na naš način, kako mi to najbolje znamo, a to je kuhanje i pripremanje hrane, da ljudi imaju nešto toplo pojesti", rekao je Mešnjak.

Rekao je kako i ovaj put, kao prije godinu dana, kuhaju u prostorijama bistroa "Bjekić".

„Gospodin Bjekić je bio jedan od brojnih ljudi koji su u to vrijeme nesebično pomagali svojim donacijama, sponzorstvom i samom pripremom hrane, tako da smo njega uključili i ovaj put kao svoga suradnika", dodao je Mešnjak.

„Pripremili smo grah sa suhim mesom i kobasama i gulaš miješani od divljači i ostalog mesa. Također smo podijelili kolače iz naše partnerske udruge 'Dobro dobrim', koja je kroz akciju 'Kolačić za Baniju' prikupila novčana sredstva iz kojih su kupljeni kolači da se podijele obiteljima koje možda nemaju mogućnost da si naprave kolače u ovo vrijeme“, rekao je Mešnjak i zahvalio svima koji su pomogli donacijama.

Podsjetio da su volonteri kuhari potresom pogođeno područje napustili tek u proljeće ove godine.